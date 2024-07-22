İGSAŞ yeni gübre fabrikasını devreye aldı!

İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal: "Esnek yapısıyla birçok ürünü üretebilme kapasitesine sahip olan tesisimizde, Türk topraklarının ve çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğun NP-NPK ve organomineral gübrelerin üretimini gerçekleştireceğiz"

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İGSAŞ, Samsun'daki yeni gübre fabrikasını devreye aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İGSAŞ, 2022'de 60 milyon dolarlık yatırımla başladığı fabrikayı iki yıl içerisinde faaliyete geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, iki yıl önce duyurdukları yeni yatırımlarını hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Samsun'daki yeni tesisi, Türkiye tarımının değişen ihtiyaçları ve sektördeki yeniliklere uygun olarak tasarladıklarını aktaran Ünal, 'Esnek yapısıyla birçok ürünü üretebilme kapasitesine sahip olan tesisimizde, Türk topraklarının ve çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu NP-NPK ve organomineral gübrelerin üretimini gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullandı.

Organomineral gübrelerin kullanımının son 10 yılda yaygınlaştığını ve giderek de artacağını vurgulayan Ünal, 'Tesisimizin devreye alınmasıyla mevcut yıllık 277 bin 900 ton kompoze gübre üretim kapasitemizi yıllık 555 bin 800 tona çıkaracağız. Aynı zamanda bu kapasite artışı ile bugüne kadar üretim yapmadığımız OMG ürünler ve ürüne özel farklı formülasyonlarda kompoze ürünlerde üreterek sektörümüze can suyu olacağız. NP-NPK gübrelerin kullanımı yüzde 70- 80'lerde, organomineral ürünler ise yüzde 20-30 bandına çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre, yıllara göre değişmekle beraber ülkemizde tarım amaçlı 6,5-7 milyon ton gübre tüketiliyor. Bu rakamın 2-2,2 milyon tonunu ise kompoze gübreler oluşturuyor.' açıklamasında bulundu.

Ünal, başta Karadeniz bölgesi olmak üzere Türkiye'nin gübre ihtiyacına önemli bir katkı sağlayacaklarına inandıklarını belirterek, '50 yılı aşan bilgi birikimimizden aldığımız güçle, inovatif, öncü, sürdürülebilir çalışmalarla sektörde fark oluşturmayı sürdürmeyi hedefliyoruz. Bölge için oluşturduğumuz yeni bir istihdam alanıyla da ülke ekonomimize de katkı sağlayacağız. Türk çiftçisine ve ülke topraklarına verim ile bereket katacak tesisimizin hayırlı olmasını dilerim.' değerlendirmesini yaptı.