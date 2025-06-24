İhracatçılara 33 milyar liralık destek! Kapılar dünya pazarına sonuna kadar açılıyor

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılında ihracatçılara toplam 33 milyar liralık destek sağlayacak. Bunun 7,3 milyar lirası hizmet ihracatına hibe olarak ayrıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı için ihracatçılara toplam 33 milyar liralık destek sağlanacağını duyurdu. Bu tutarın 7,3 milyar lirası hizmet ihracatına doğrudan hibe olarak verilecek. Bakan Bolat, “İhracatçılarımızı dünya pazarlarında daha güçlü kılmak için finansmandan tanıtıma kadar her alanda yanlarındayız” dedi.

Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen HİSER Kümelenme Konferansı'nda konuşan Bolat, ihracatçılara yönelik desteklerin sadece mali katkıdan ibaret olmadığını, pazarlama, eğitim, danışmanlık ve altyapı geliştirme gibi birçok başlığı kapsadığını belirtti.

TÜRKİYE HİZMET İHRACATINDA ZİRVEDE

2024 yılında Türkiye, 377 milyar dolarlık toplam mal ve hizmet ihracatı gerçekleştirdi. Bunun 115 milyar doları hizmet ihracatından sağlandı. 2025 yılı ihracat hedefi ise 390 milyar dolar olarak belirlendi.

Türkiye, bu başarıyla dünyada hizmet ticaretinde en çok fazla veren 5. ülke konumuna yükseldi. Turizm, taşımacılık, sağlık, yazılım ve eğitim gibi alanlar en fazla katkı sağlayan sektörler arasında yer aldı.

800 MİLYON KİŞİ HER GÜN TÜRK DİZİLERİNİ İZLİYOR

Bakan Bolat, Türkiye'nin kültürel ihracatta da önemli bir oyuncu haline geldiğini vurgulayarak, her gün 800 milyon kişinin Türk dizilerini izlediğini söyledi.

Eğitim hizmetlerinde ise Türkiye, 337 bin uluslararası öğrenciyle dünyada ilk 10 ülke arasına girdi.

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LOJİSTİKTEN SAĞLIK TURİZMİNE DEV GELİR

Türkiye’nin lojistik sektöründeki ihracat hacmi 40 milyar dolar, toplam cirosu ise 100 milyar dolara ulaştı.

Sağlık turizminde ise 1,6 milyon ziyaretçi ile 3 milyar dolarlık gelir elde edildi. Yazılım ve bilişim sektörlerinde de ihracat artışı dikkat çekti.

HİSER PROJELERİYLE BİNLERCE FİRMAYA YOL AÇILDI

2025’te 10. yılını kutlayan HİSER Projesi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 1000 firma desteklendi. Proje, ihracatla yeni tanışan şirketlerin küresel markaya dönüşmesini hedefliyor. Bakanlık, 2025’te de yeni kümelenme ve pazara giriş projelerine öncelik verecek.