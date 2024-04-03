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Haberler > Ekonomi > İhracatı da katladı! Karadeniz’den ocak ayında 75 milyon metreküp gaz çıkarıldı

İhracatı da katladı! Karadeniz’den ocak ayında 75 milyon metreküp gaz çıkarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İhracatı da katladı! Karadeniz’den ocak ayında 75 milyon metreküp gaz çıkarıldı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Karadeniz’den çıkarılan doğalgazın etkisiyle gaz üretimindeki artış devam ediyor.

C. FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ -  Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliğinin Ocak 2024 Doğalgaz Sektör Raporu’na göre; Sakarya Doğalgaz Üretim Sahasının kademeli olarak devreye girmesiyle beraber üretilen doğalgaz miktarı ocakta bir önceki aya göre 2 milyon metreküp, bir önceki yılın aynı dönemine göre 77 milyon metreküp arttı. Üretilen gazın yüzde 64,36’sı Zonguldak, yüzde 19,66’sı Tekirdağ, yüzde 8,59’u Kırklareli, yüzde 5,29’u İstanbul’daki üretim sahalarından çıkarıldı.

152 MİLYON METREKÜP GAZ İHRAC EDİLDİ

Sadece Sakarya Doğalgaz Üretim Sahasından ocakta yaklaşık 75 milyon metreküp doğalgaz üretildi. Üretimin artması, ihracatı da artırdı. Geçen yıl ocakta 6 milyon metreküp doğalgaz ihraç edilmişti. Bu sene ocak ayında Bulgaristan’a 151,4 milyon metreküp ve Kuzey Makedonya’ya 0,42 milyon olmak üzere toplam 152 milyon metreküp gaz ihracatı gerçekleşti. Böylece, bir yılda ihracat miktarı 146 milyon metreküp artmış oldu. İhraç edilen gaz miktarı, Ocak 2024’te bir önceki aya göre de yaklaşık 55 milyon metreküp arttı. Ocak ayı itibarıyla depolanan toplam doğalgaz miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 yükseldi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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