Kimyada yerli atak! Karadeniz gazından gübre üretilecek

8 Ocak 2024 04:38 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 04:45

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Sanayi, enerji ve tarımda maliyetleri düşürmenin yanı sıra ihracatı artırmak için çalışmalarını sürdüren Türkiye, bunun için yeni dönemde kimya sanayisinde yerli ham madde üretimini yükseltecek. Bu açıdan özellikle katma değeri yüksek bor ve bor türevi ürünlerin üretim ve ihracatına önem verilecek. Ürünlerin AR-GE kapasitesi ve yetkinliği güçlendirilecek. Bu arada 2024’te en az 2 milyon 250 bin ton bor ürünleri satışının yapılması için çalışılacak. Ayrıca, sodyum bor hidrür üretim tesisi için de çalışmalar hızlanacak. Tesisin kurulumunun yüzde 45’inin bu yıl tamamlanması hedefleniyor.

KIRKA’DA LİTYUM KARBONAT TESİSİ

Öte yandan nadir toprak elementleri (NTE) ve lityum üretim teknolojilerinin geliştirilmesi için de çalışmalar sürerken, bu alanda büyük ölçekli üretim tesisinin faaliyete geçirilmesi sağlanacak. Eskişehir’de Beylikova Nadir Toprak Elementleri pilot üretim tesisi, geçen yıl faaliyete geçmişti. Bu yıl da Kırka’da yıllık 600 ton kapasiteli lityum karbonat üretim tesisinin ihalesinin gerçekleştirilmesi ve yapımına başlanması planlanıyor.

Bir diğer adım da Karadeniz doğalgazıyla ilgili olacak. Karadeniz doğalgazını kullanarak üre üretecek bir tesis kurularak yerli doğalgazın katma değeri artırılacak. Bu kapsamda, Filyos üre tesisine ilişkin proje etüt çalışması yürütülecek. Böylece, Karadeniz gazı kullanılarak tarımın en önemli maliyet kalemlerinden biri olan gübrenin üretimi sağlanacak.