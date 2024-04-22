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İkinci el elektrikli araç alırken dikkat! Uzmanlardan uyarı geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İkinci el elektrikli araç alırken dikkat! Uzmanlardan uyarı geldi

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Son yıllarda akaryakıt fiyatlarında sürekli artış vatandaşları elektrikli otomobile yöneltti. Elektrikli araçların yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla birlikte vatandaşların da ikinci ele talepleri arttı. İkinci ele yönelmek isteyenler ise, neye dikkat edecekleri konusunda tereddüt yaşamakta. Uzmanlar, vatandaşların sorularını cevapsız bırakmayarak, ikinci el elektrikli araç alacakların dikkat etmesi gerekenleri açıkladı.

Yılın ilk üç ayında peş peşe gelen zam rekorlarının ardından sıfır araçlara yönelim azaldı. Fiyatları ortalama 800 bin ila 1 milyon 200 bin TL arasında seyreden ikinci el araçlara ilgi ise giderek arttı. Vatandaşların merak konusu ise, son yıllarda giderek yaygınlaşan ikinci el araçları alırken, nelere dikkat etmeleri gerektiği oldu.

UZMANLAR VATANDAŞLARI UYARDI

Otomobil pazarlarında ve galerilerde elektrikli araç satışında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Elektrikli otomobillerde aracın bataryası en önemli aksan olarak göze çarpıyor. Uzmanlar özellikle ikinci el otomobil alırken aracın batarya ömrünün kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

İkinci el elektrikli araç alırken dikkat! Uzmanlardan uyarı geldi - 1. Resim

BATARYA ÖMRÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

İkinci el elektrikli otomobillere talep artışıyla ilgili açıklamalarda bulunan sektör temsilcisi Yavuz Çiftçi, alıcılara uyarılarda bulundu. Çiftçi, ikinci el elektrikli otomobil alırken batarya ömrünün dikkat edilmesi gereken en önemli kriter olduğunu söyledi.

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AKARYAKITTA YÜKSELİŞ TERCİHTE SEBEP

Elektrikli araçlara son yıllarda talebin arttığını hatırlatan Çiftçi, "Akaryakıt fiyatlarının yükselmesi de bu yönelime ivme katıyor. İkinci el elektrikli araçlarda da piyasa oluştu. Otomobil pazarlarında da göze çarpıyor. Şu anda ikinci el otomobil satışlarımız diğer içten yanmalı otomobillere göre yüzde 5-10 arasında" dedi.

İkinci el elektrikli araç alırken dikkat! Uzmanlardan uyarı geldi - 2. Resim

"EN ÖNEMLİ VE MALİYETLİ AKSAN BATARYA"

Elektrikli otomobil alıcılarına tavsiyelerde de bulunan Çiftçi, "Alıcılar şehir içi kullanımı açısından daha cazip görüyorlar. Batarya istasyonlarının daha fazla yaygınlaşmasıyla şehir dışı yolculuklarda da talep artacaktır. Elektrikli otomobillerde olmazsa olmaz kriter batarya durumudur. Üretici firmalar ortalama 8-10 yıl batarya ömrü olduğunu belirtiyor. Elektrikli otomobillerin de en önemli ve maliyetli aksanı bataryalardır. Dolayısıyla ikinci el elektrikli otomobil alırken öncelik bataryaların ömrü olmalıdır. Bataryaların kalan ömrü kullanım durumuna göre bir maliyet hesaplaması yapılmalıdır" diye konuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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