İlk kez Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31 Zirvesi bugün başlıyor. 20 Kasım’a kadar Antalya’da sürecek etkinlik dünyanın dört bir yanından liderleri, bakanları, bilim insanlarını, girişimcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirecek…

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İklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya COP31 Alanı’nda bugün başlıyor.

İklimin geleceği Antalya’da şekilleniyor! COP31’e 102 ülke lideri, 300’ü aşkın bakan geliyor

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği’nin yer aldığı COP toplantılarına Türkiye ilk kez ev sahipliği yapıyor. 12 gün sürecek organizasyon için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Antalya’da 527 bin metrekare alanı Mavi Bölge, 582 bin metrekare alanı Yeşil Bölge olmak üzere 1 milyon 100 bin metrekarelik COP31 Alanı’nda düzenlemeler tamamlandı.

İklimin geleceği Antalya’da şekilleniyor! COP31’e 102 ülke lideri, 300’ü aşkın bakan geliyor

Mavi Bölge’de 11–12 Kasım’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Liderler Zirvesi düzenlenecek. Bugüne kadar 102 ülkeden lider, 300’den fazla bakan COP31’e katılım bildirdi. Türkiye, söylemlerin yerini eylemlere bırakacağı; ülkelerin harekete geçmesini teşvik edecek “Uygulama COP’u” vizyonunu hayata geçirmek istiyor.

İklimin geleceği Antalya’da şekilleniyor! COP31’e 102 ülke lideri, 300’ü aşkın bakan geliyor

Zirvede 196 ülke ve AB’nin liderleri iklim krizine karşı taahhütlerini, politikalarını ve çözüm önerilerini Türkiye’de tartışacak. Zirveye Mavi Bölge’de ülke delegasyonlarıyla birlikte 100 bine yakın ziyaretçi bekleniyor. Yeşil Bölge’yi ise 1,5 milyon kişinin ziyaret etmesi öngörülüyor. Mavi Bölge’deki en büyük genel kurul salonuna ‘Anadolu’, diğer genel kurul salonuna ‘Akdeniz’ adı verilirken, Yeşil Bölge’nin en büyük salonu ‘Gazze’ olarak isimlendirildi.

İklimin geleceği Antalya’da şekilleniyor! COP31’e 102 ülke lideri, 300’ü aşkın bakan geliyor

TÜRK TELEKOM, COP31’İ DÜNYAYA SANİYEDE 400 GİGABİT’LE BAĞLAYACAK

Türk Telekom, Master Partner ve ‘Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji’ destekçisi olarak yer aldığı COP31 kapsamında yeşil dönüşüm vizyonunu ve bu doğrultuda hayata geçirdiği yatırımları paylaştı. Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, şirketin COP31’deki Yeşil Alan’da bulunan Türk Telekom Deneyim alanında yaptığı açıklamada dijital dönüşüm ile yeşil dönüşümün birbirini tamamlayan iki stratejik alan olduğuna dikkat çekti. Şahin, “Türkiye’nin dijital geleceğini inşa ederken bu altyapının hangi enerji kaynaklarıyla çalışacağını, kaynakları ne kadar verimli kullanacağını ve çevre üzerindeki etkisini bugünden planlıyoruz. Dijital dönüşüm ile yeşil dönüşümü birlikte ele alıyor, kendi altyapımızda edindiğimiz deneyimi farklı sektörlerde kaynak verimliliğini artıran çözümlere taşıyoruz. Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yaptığı COP31’de üstlendiğimiz sorumluluğu da bu vizyonumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz. Dünya Antalya’da konuşurken o konuşmayı taşıyan hat Türk Telekom hattı olacak. Teknolojinin sunduğu imkânları çevresel ve toplumsal faydaya dönüştürerek sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaya, ‘Yarına Sözümüz Var’ diyerek çıktığımız bu yolda, daha yaşanabilir bir geleceğin inşasına katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

İklimin geleceği Antalya’da şekilleniyor! COP31’e 102 ülke lideri, 300’ü aşkın bakan geliyor

COP31’in 1,1 milyon metrekareyi kapsayan alanında, farklı güzergâhlardan yeni fiber optik bağlantılar tesis edilerek yüksek kapasiteli ve kesintisiz iletişim sağlayacak bir altyapı hazırlandı. Bu kapsamda 1,3 milyon metre fiber optik kablo kullanılarak zirve alanının dünyaya saniyede 400 gigabit kapasiteyle bağlanmasını sağlayacak iletişim altyapısı oluşturuldu. Farklı yönlerden beslenen fiber bağlantılara sahip santral devreye alınırken ihtiyaç hâlinde kapasite artışına imkân tanıyan yedekli sistemler kuruldu. Zirve alanında 1.800 kablosuz erişim noktası oluşturulurken 5G teknolojisini de kapsayan mobil iletişim altyapısını güçlendirmek amacıyla yeni baz istasyonları kuruldu.

COP31’İN ŞEHRE KATMA DEĞERİ 3-4 MİLYAR $

COP31’in Antalya’da ekonomik hareketlilik oluşturması ve yeni yatırım fırsatları sunması bekleniyor. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül, zirve kapsamında düzenlenecek İş Forumu’nun uluslararası yatırımcılarla yeni iş bağlantıları kurulmasına imkân sağlayacağını söyledi. Akgül, konferansın ekonomik etkisinin kalıcı yatırımlara ve yeni ihracat pazarlarına dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Antalya Şube Başkanı Onur Kacar ise zirvenin Antalya’da yaklaşık 2 milyar dolarlık doğrudan ekonomik hareketlilik oluşturması, toplam ekonomik katma değerin ise 3-4 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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