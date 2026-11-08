Antalya'da kritik buluşma! Aliyev'in COP31'e katılması bekleniyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31'e katılacağı bildirildi. Azerbaycan basınında diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlere göre Aliyev, dünya liderlerini bir araya getirecek iklim zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelecek.

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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki diplomatik temaslar devam ederken, Azerbaycan basınında Aliyev'in Türkiye ziyaretiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde, Aliyev'in Antalya'da düzenlenecek COP31'e katılmasının beklendiği belirtildi.

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ALİYEV'İN ANTALYA'DAKİ ZİRVEYE KATILMASI BEKLENİYOR

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), çok sayıda ülkenin liderini ve üst düzey temsilcisini Antalya'da buluşturacak.

Konferans kapsamında 11-12 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Liderler Zirvesi'nde, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve uluslararası iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in de konferansa katılmak üzere Antalya'ya geleceği öne sürülürken, ziyaretin kesin programına ve olası ikili görüşmelere ilişkin henüz ayrıntı paylaşılmadı.

GÖZLER ANTALYA'DAKİ DİPLOMASİ TRAFİĞİNDE

COP31, küresel iklim politikalarının yanı sıra devlet ve hükümet başkanları arasında gerçekleştirilecek diplomatik temaslar açısından da önem taşıyor.

Zirve kapsamında ülkelerin iklim hedefleri, emisyonların azaltılması, temiz enerji yatırımları ve iklim finansmanı gibi başlıkların gündeme gelmesi öngörülüyor.

Aliyev'in katılımının gerçekleşmesi halinde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki diplomatik temasların Antalya'daki zirve kapsamında da devam etmesi bekleniyor. Ancak Erdoğan ile Aliyev arasında özel bir görüşme planlanıp planlanmadığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: HABER MERKEZİ

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