Burhanettin Duran'dan COP31 mesajı! "Somut sonuçlar hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Duran, "COP31'i yalnızca taahhütlerin dile getirildiği değil, bu taahhütlerin sahada karşılık bulduğu bir zirve olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Duran, Türkiye'nin küresel iklim mücadelesinde önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek COP31'in Türkiye'nin iklim diplomasisi alanındaki birikimini ve tecrübesini uluslararası toplumla paylaşması açısından tarihî bir fırsat olduğunu ifade eden Duran, "11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Liderler Zirvesi'nde çok sayıda devlet ve hükûmet başkanı ile üst düzey temsilciyi ülkemizde ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Bu buluşmanın Türkiye'nin uluslararası görünürlüğüne ve diplomatik ilişkilerine önemli katkılar sağlayacağını kaydeden Duran, Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne de dikkat çekti.

Sıfır Atık Projesi'nin Türkiye'nin çevre konusundaki öncü yaklaşımının en güçlü örneklerinden biri olduğunu belirten Duran, doğal kaynakların korunması, atık yönetimi ve sürdürülebilir üretim ve tüketim anlayışının yaygınlaştırılmasının önemini vurguladı.

"SOMUT EYLEMİ ESAS ALAN BİR YAKLAŞIMI ÖNE ÇIKARIYORUZ"

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda hazırlıkların sürdüğünü belirten Duran, Türkiye'nin iklim diplomasisinde diyalog ve uzlaşıyı ön plana çıkardığını ifade etti.

COP31'in hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunan Duran, "COP31'i yalnızca taahhütlerin dile getirildiği değil, bu taahhütlerin sahada karşılık bulduğu, ülkelerin ortak çözümler etrafında buluştuğu bir zirve olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

ULUSLARARASI BASIN İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak Türkiye'nin iklim politikalarını ve COP31 vizyonunu uluslararası kamuoyuna tanıtmak amacıyla kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini aktaran Duran, farklı ülkelerden gazetecilerin Çevre ve İklim Medya Turları kapsamında Türkiye'de ağırlandığını bildirdi.

Çevre yatırımları ve iyi uygulama örneklerinin gazetecilere yerinde tanıtıldığını belirten Duran, ulusal ve uluslararası basın mensuplarının akreditasyon süreçlerinin yürütüldüğünü, konferans alanındaki medya merkezinin hazırlıklarına da katkı sağlandığını kaydetti.

Duran, yürütülen çalışmaların amacını ise "Türkiye'nin iklim alanındaki çabalarının ve çözüm önerilerinin dünya kamuoyunda doğru ve güçlü şekilde karşılık bulması" olarak açıkladı.

Duran, paylaşımına şu ifadelerle son verdi:

"İnanıyorum ki COP31, ülkeler arasındaki iş birliğini güçlendiren, ortak sorumluluk bilincini geliştiren ve iklim eylemini somut sonuçlara taşıyan önemli bir zirve olacaktır. Türkiye olarak daha yaşanabilir bir dünya ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz."

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