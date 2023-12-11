İlk kez dört işçinin de katıldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının birincisi sona erdi

11 Aralık 2023 17:45 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 18:01

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlık ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için ilk kez bugün toplandı. 4 işçinin de katıldığı toplantılar dört kere gerçekleşecek. 15 kişilik komisyon ikinci toplantısını 18 Aralık’ta yapacak.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI BUGÜN BAŞLADI

Milyonlarca vatandaşın ilgiyle takip ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında Ankara'da gerçekleştirdi. Sendikaların teklif ettiği rakamların ardından bugün ilk kez işveren, işçi ve hükümet bir araya gelerek rakamları sundu.

BU YIL İLK KEZ 4 İŞÇİ HEYETE KATILDI

İşveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), temsil ederken işçi tarafını en fazla üyeye sahip konfederasyon olan TÜRK-İŞ temsil ediyor. Heyette bu yıl ilk kez 4 işçi de yer alıyor. Sağlık çalışanı, kasiyer, enerji işçisi ve karayollarında görev alan bir taşeron işçi de 2024’te geçerli olacak asgari ücretin tespit edilme komisyonunda sürece katkı sağlıyor.

“DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ”

Canlı yayında gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından Türk-iş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıklamada bulundu. Ağar, "Bugünkü toplantımızda herhangi bir ücret konusu görüşülmedi. Pazartesi saat 13.30'da tekrar bir araya gelinecek. Türk-İş olarak ücret söyleme şansımız yok ücret söylersek bağlanır kalırız. İşveren tarafından ücret gelecek ki değerlendirme yapacağız." dedi.

“GEÇİM ŞARTLARINI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURACAĞIZ”

Bakan Işıkhan, "Çalışanları enflasyona ezdirmeyecek en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Niyetimiz asgari ücreti mutabakatla tespit etmektir. Komisyon asgari ücreti belirlerken ekonomik ve sosyal koşulları dikkate alarak bu tespiti yapmaktadır. İşçilerin geçim şartlarını göz önünde bulunduracağız" dedi.