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IMF, Türkiye'nin büyüme tahmininde değişikliğe gitmedi

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IMF, Türkiye&#039;nin büyüme tahmininde değişikliğe gitmedi

Ekonomi Haberleri

IMF küresel büyüme tahminini yukarı yönlü revize ederken Türkiye için 2024 tahminini yüzde 3,1, 2025 tahminini yüzde 3,2 olarak korudu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2024 yılı için Türkiye'nin büyüme tahminini sabit tutarken, küresel büyüme tahminini hafif yükseltti.

IMF bugün yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda 2024 küresel büyüme tahminini Ocak'ta açıkladığı Yüzde 3.1'den Yüzde 3.2'ye revize ederken, Türkiye için 2024 tahminini Yüzde 3.1'de sabit tuttu.

IMF 2024 küresel büyüme tahmininin yükseltilmesinin büyük ölçüde ABD ekonomik görünümündeki yukarı yönlü revizyondan kaynaklandığını belirtti.

IMF, Türkiye'de parasal sıkılaştırmanın sona ermesi ve tüketimin toparlanmaya başlamasıyla birlikte 2024 yılının ikinci yarısında ekonomik faaliyetin güçlenmesini bekliyor.

IMF Türkiye'de TÜFE'nin 2024'te ortalama Yüzde 59.5, 2025'te Yüzde 38.4 olacağını öngörüyor.

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SALGIN VE ENFLASYON DETAYI

IMF baş ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas gazetecilere yaptığı açıklamada, "Küresel ekonominin oldukça dayanıklı olmaya devam ettiğini görüyoruz" dedi ve merkez bankalarının enflasyonla mücadele için faizleri artırmasıyla birçok ülkenin öngörülenin aksine resesyona girmediğini söyledi.

IMF raporunda pek çok ülkenin, koronavirüs salgını ve hayat pahalılığı krizlerinden daha az "yara" aldığını ve salgın öncesi üretim seviyelerine önceden tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde döndüğünü açıkladı.

Enflasyonun düştüğünü ancak merkez bankalarının hedeflerine düşme konusundaki ilerlemenin son aylarda yavaşladığını söyleyen Gourinchas, ABD'de son dönemde açıklanan verilerin talebin güçlü olduğunu gösterdiğine dikkat çekti.

ÇİN EKONOMİSİ

IMF, 2023 sonunda ve 2024'te beklenenden daha güçlü istihdam ve tüketici harcamaları sayesinde ABD ekonomisine yönelik büyüme tahminini Ocak ayında açıkladığı Yüzde 2.1'den Yüzde 2.7'ye yükseltti. IMF, ABD'de sıkı para ve maliye politikasının gecikmeli etkisi nedeniyle ekonomik büyümenin 2025'te Yüzde 1.9'a düşmesini bekliyor. IMF Ocak ayında yayımladığı tahminlerde ABD ekonomisinin Yüzde 1.7 büyümesini öngörüyordu.

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IMF Çin ekonomisi için 2024 büyüme tahminini Yüzde 4.6'da sabit tutarken, 2025 büyüme tahminini Yüzde 4.1'de sabit tuttu.

Çin ekonomisi 2023'de Yüzde 5.2 büyümüştü.

IMF, Çin'de sıkıntılı emlak sektörüne yönelik kapsamlı bir yeniden yapılandırma paketinin bulunmaması nedeniyle iç talebin azalmaya devam edeceği ve Çin'in ekonomik görünümünün bozulmaya devam edeceği uyarısında bulundu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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