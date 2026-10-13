IMF'den Türkiye için büyüme ve enflasyon tahmini

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomi için 2026 büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 3,1'e yükseltirken Türkiye'nin büyüme beklentisini yüzde 2,9'dan yüzde 2,7'ye düşürdü. Türkiye ekonomisinin 2027'de yüzde 3,6 büyümesini öngören IMF, yıl sonu enflasyon tahminlerini ise 2026 için yüzde 31,2, 2027 için yüzde 26,5 olarak açıkladı.

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IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim sayısını paylaştı.

Raporda, global ekonominin dayanıklılığını tekrar ortaya koyduğu fakat bu dayanıklılığın ülkeler arasında eşit dağılmadığı ve kısa vadede ekonomilerin uyum sağlama imkanlarının süratle daraldığı kaydedildi.

SAVAŞA RAĞMEN İVME YUKARI YÖNLÜ

Orta Doğu'da uzayan savaş ve ticaret gerilimlerinden kaynaklanan süregelen baskılara karşın 2026'nın ilk yarısındaki ekonomik faaliyetin beklenenden daha iyi seyrettiği bildirilen raporda, yapay zekaya yönelik güçlü yatırımların yön verdiği teknoloji döngüsünün talebi destekleyen bir ivme oluşturduğu kaydedildi.

Raporda, dünya ekonomisinin bu sene yüzde 3,1 ve gelecek sene yüzde 3,4 büyümesinin beklendiği açıklandı.

IMF, son olarak temmuz ayındaki tahminlerinde küresel ekonominin 2026'da yüzde 3 ve 2027'de yüzde 3,4 büyüyeceğini tahmin etmişti. Fon, nisan ayındaki tahminlerinde ise küresel ekonomik büyüme öngörüsünü bu sene için yüzde 3,1 ve gelecek sene için yüzde 3,2 olarak duyurmuştu.

IMFden Türkiye için büyüme ve enflasyon tahmini

KÜRESEL ENFLASYONUN YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Raporda, küresel manşet enflasyonun büyük ölçüde enerji ve gıda fiyatlarından kaynaklanan geçici yükselişin etkisiyle 2026'da yüzde 4,7'ye çıkmasının, sonrasında 2027'de yüzde 4,1'e gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

Global ticaret hacmindeki büyümenin 2026'da yavaşlamasının, 2027'de ise istikrar kazanmasının beklendiğine dikkat çekilen raporda, bu görünümde tarifelerin olumsuz etkisi, üretim zincirlerindeki uyum süreci ve teknolojiyle ilişkili ticaretin güçlü seyrini sürdürmesinin etkili olduğu belirtildi.

DENGESİZLİKLERİN AZALMASI BEKLENİYOR

Raporda, global dengesizliklerin orta vadede sadece ılımlı ölçüde azalmasının beklendiği, orta vadeli büyüme görünümünün ise tarihsel standartlara kıyasla zayıf kalmaya ve ülkeler arasında farklılaşmaya devam ettiği belirtildi.

Risklerin aşağı yönlü eğilimi olduğuna dikkat çekilen raporda, Orta Doğu'da uzun süreli bir çıkmazın sürmesinin ya da gerilimin daha da tırmanmasının enerji ve gıda fiyatlarının yüksek ve oynak kalmasına, enflasyonist baskıların tekrar güçlenmesine, mali ve dış dengelerin bozulmasına ve büyümeyi baskılamasına neden olabileceği uyarısı yapıldı.

ABD'NİN BÜYÜME BEKLENTİSİ AÇIKLANDI

Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de yayımlandığı raporda, gelişmiş ekonomiler grubunda bulunan ABD ekonomisi ile alakalı büyüme beklentisinin bu sene içerisinde yüzde 2,3'te korunduğu, gelecek sene için yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e yükseltildiği belirtildi.

Avro Bölgesi ekonomisi ile alakalı büyüme tahmininin bu sene için yüzde 0,9'dan yüzde 1,1'e yükseltildiği kaydedilen raporda, bölge ekonomisinin gelecek seneye ilişkin büyüme tahmininin yüzde 1,2'de sabit tutulduğu kaydedildi.

ALMANYA YUKARI YÖNLÜ FRANSA AŞAĞI YÖNLÜ GÜNCELLENDİ

Raporda, Almanya'nın büyüme tahmininin bu sene için yüzde 0,7'den yüzde 1,3'e, gelecek sene için yüzde 1'den yüzde 1,1'e çıkarıldığı, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin ise bu sene için yüzde 0,6'dan yüzde 0,4'e, gelecek yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 0,7'ye indirildiği bildirildi.

İtalya ekonomisi ile alakalı büyüme tahmininin bu sene için yüzde 0,5'ten yüzde 0,8'e, gelecek sene için yüzde 0,5'ten yüzde 0,6'ya yükseltildiği bildirilen raporda, İspanya ekonomisine yönelik büyüme tahmininin bu sene için yüzde 2,1'den yüzde 2,5'e yükseltildiği, gelecek sene için yüzde 1,8'de korunduğu belirtildi.

KANADA BÜYÜME TAHMİNİNDE İYİLEŞTİRME

Raporda, İngiltere ekonomisinin büyüme beklentisinin bu sene için yüzde 1'den yüzde 1,3'e yükseltildiği, gelecek sene için yüzde 1,3'ten yüzde 1,2'ye indirildiği, Kanada ekonomisinin büyüme tahminlerinin bu sene için yüzde 1,1, gelecek sene için yüzde 1,7'de korunduğu, Japonya ekonomisinin büyüme tahmininin ise bu sene için yüzde 0,6'dan yüzde 0,7'ye çıkartıldığı, gelecek sene için yüzde 0,7'de sabit tutulduğu kaydedildi.

IMF'nin raporunda, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler grubunda Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu sene için yüzde 4,6'dan yüzde 4,5'e, gelecek yıl için yüzde 4,1'den yüzde 4'e düşürüldüğü bildirildi.

HİNDİSTAN İÇİN YÜZDE 7 BÜYÜME TAHMİNİ

Hindistan ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 6,4'ten yüzde 7'ye, gelecek yıla ilişkin tahminin de yüzde 6,7'den yüzde 7'ye çıkarıldığı kaydedilen raporda, Rusya ekonomisine dair büyüme beklentisinin ise bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 1,1'den yüzde 0,9'a düşürüldüğü aktarıldı.

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7, gelecek yıl yüzde 3,6 büyümesinin beklendiği belirtildi.

IMF, temmuz ayındaki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 2,9, 2027'de yüzde 3,6 büyümesini öngörmüştü.

Türkiye'nin 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 31,2 ve 2027 yıl sonu tahmininin yüzde 26,5 olmasının beklendiği kaydedildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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