İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığı: Türkiye, İslami finansta etkili bir ülke 

Türkiye İslami finansta merkez ülke hâline geliyor. İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığı, Orta Asya ve Doğu Avrupa Ticaret Müsteşarı Yardımcısı Ben Aldred, Türkiye’nin İslami finans alanında özellikle Orta Asya ve Kafkaslar’daki bazı ülkelerde son derece etkili olduğunu dile getirdi.

Ben Aldred konuşmasında “Bu yüzden İngiltere ve Türkiye arasında İslami finans alanında birlikte çalışmak için doğal bir tamamlayıcılık olduğunu düşünüyoruz. Ve bu İngiltere için yeni değil. En az on yıldır Türkiye ile bu alanda çalışıyoruz ve uzun süredir devam eden bu ilişki sayesinde Türk hükûmeti ve diğer Türk finansal kurumları, Londra’da yatırım yapmaktan ve ihraç gerçekleştirmekten gerçekten memnun. Birlikte neler yapabileceğimize ilişkin bir sınır görmüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Türkiye Varlık Fonunun Londra Borsasında gerçekleştirdiği bir milyar dolar tutarlı sukuk ihracının kendileri için son derece memnuniyet verici olduğunu söyleyen Aldred, bu kapsamda Londra’daki benzer ihraçların artmasını ve Türk finansal kurumların da burada daha fazla ihraç gerçekleştirmesini umduklarını dile getirdi. Aldred, bu alandaki önemli bir ivme gördüklerini kaydetti.

İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığı Finansal Hizmetler Başkanı Hugh de Lusignan da iki ülke arasında İslami finans alanında iş birliği için büyük imkânlar sunduğunu belirterek “Bunu geliştirmeye devam etmek istiyoruz. Türkiye Varlık Fonunun Londra’daki sukuk ihracı için gördüğü yüksek talep bu ürünler için büyük bir uluslararası pazar olduğunu kanıtlıyor. Şartlar zor gibi görünse bile bu tür tahviller için büyük bir pazar var” diye konuştu.

TÜRKİYE 10. SIRADA

Küresel İslami finans piyasası 5,3 trilyon dolar büyüklüğe sahip. İslami finansın küresel finans sisteminden aldığı pay ise sadece yüzde 1’i buluyor. Türkiye İslami finansın bankacılık sektörü varlıklarının yüzde 8’ini oluştururken İslami finansman gelişmişlik endeksinde 136 ülke arasında 10’uncu sırada yer alıyor.