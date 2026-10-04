İpotekli ev alırken dikkat! Tapuyu almadan borcu ödemeyin

İpotekli konut alımlarında satıcı veya emlakçıya yapılan doğrudan ödemeler, tapu devredilmeden haciz gelmesi ya da satıştan vazgeçilmesi halinde alıcıları mağdur edebiliyor. Satıcının farklı borçlarını da kapsayan "limit ipoteği" riskine dikkati çeken uzmanlar; kapama tutarının bankadan yazılı teyit edilmesini, ödemenin doğrudan bankaya yapılmasını ve işlemlerin "Güvenli Ödeme Sistemi" ile aynı gün tamamlanması gerektiğini vurguluyor.

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Konut alırken tapu sürecinde karşılaşılabilecek hukuki risklerin başında ipotekli taşınmazlar geliyor. İpotekli bir evin satışına hukuken engel bulunmazken, asıl risk ödemenin nasıl yapıldığında ortaya çıkıyor.

"GERİYE, YILLAR SÜREBİLECEK BİR DAVA KALIYOR"

İpotekli konut satışları konusunda uyaran Gayrimenkul Hukukçusu Murat Tezcan, "Problem, ödemenin nasıl yapıldığında. Önümüze gelen dosyaların çoğu aynı: 'Siz ipoteği kapatın, tapuyu hemen hallederiz' deniyor, alıcı parayı ödüyor. Sonra ya satıcı vazgeçiyor ya da eve haciz geliyor. Alıcının elinde de parasını geri almak için açacağı, yıllar sürebilecek bir dava kalıyor." dedi.

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"KREDİ BORCUNU ÖDESENİZ BİLE BANKA İPOTEĞİ KALDIRMAYABİLİR"

Tezcan, "Bir de, bankalar ipoteği çoğu zaman 'limit ipoteği' olarak kurar. Bu ipotek satıcının o bankadaki kredi kartı ya da ticari kredi gibi başka borçlarını da kapsayabilir. Size söylenen kredi borcunu ödeseniz bile banka ipoteği kaldırmayabilir." diye konuştu.

Güvenli ödeme yöntemlerine dikkati çeken Tezcan, "Bankadan ipoteğin kalkması için gereken tutarı yazılı olarak alın, parayı satıcıya ya da emlakçıya değil doğrudan bankaya yatırın. En sağlamı, ipoteğin kaldırılmasının ve satışın aynı gün tapuda yapılması. Bankalar bunu yapıyor. Krediyle alıyorsanız bankanız zaten bu işi tek seferde organize ediyor. Güvenli Ödeme Sistemi'nde para, tapu size geçene kadar bloke edilmiş olarak kalıyor. Borcu devralmak ise ancak bankanın onayıyla mümkün. Taraflar kendi aralarında anlaşsa bile banka kabul etmedikçe borçlu yine satıcıdır ve ipotek evin üzerinde kalır" ifadelerini kullandı.

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