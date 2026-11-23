İş dünyasından asgari ücret zammıyla ilgili sürpriz bir öneri geldi. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), asgari ücretin yılda bir kez değil, ocak ve temmuz aylarında iki kez artırılmasını istedi. 2027 yılı enflasyon tahmini üzerinden yapılan hesaplamaya göre, ilk zam yüzde 18,3, ikinci zam ise yüzde 8,7 olacak. Derneğin hazırladığı raporda, bu modelle çalışanların yıl sonundaki alım gücünün yüzde 6,3 artacağı hesaplandı.

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2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için geri sayım sürerken, iş dünyasından dikkat çeken bir öneri geldi. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), asgari ücretin belirlenme yönteminin değiştirilmesini ve ücretlere yılda iki kez zam yapılmasını istedi.

Derneğin “Sarmalın Kırılma Noktası” başlıklı kasım ayı ekonomi raporunda, mevcut sistemde asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesinin yüksek enflasyonu sonraki döneme taşıdığı savunuldu. Bu nedenle ücretlerin ocak ve temmuz aylarında olmak üzere 6 aylık dönemlerle belirlenmesi önerildi.

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OCAKTA YÜZDE 18,3, TEMMUZDA YÜZDE 8,7 ZAM

TGSD, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2027 yılı için belirlediği yüzde 21'lik enflasyon hedefini esas alarak yeni bir ücret artış modeli oluşturdu. Buna göre, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 11,3, ikinci 6 ayında ise yüzde 8,7 enflasyon öngörüldü.

Ekonomim'de yer alan habere göre, 2026 yılında yaşanan alım gücü kaybının telafisi de hesaba katılarak asgari ücretin ocak ayında yüzde 18,3 artırılması önerildi. Temmuz ayında ise yüzde 8,7'lik ikinci bir artış yapılması istendi.

Bu modelle çalışanların yıllık ortalama alım gücünün korunacağı, 2027 yılı sonunda ise alım gücünün yüzde 6,3 artacağı hesaplandı. Enflasyonun yüzde 24,3 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda temmuz zammının yüzde 10,4'e çıkarılması öngörüldü.

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TGSD'YE GÖRE ENFLASYON HEDEFİ TUTTURULAMIYOR

Raporda yalnızca asgari ücret değil, kur politikası ve üretim maliyetleri de değerlendirildi. TGSD, incelenen farklı kur ve ücret artışı senaryolarının hiçbirinde 2027 yılı için yüzde 21'lik enflasyon hedefine ulaşılamadığını belirtti.

Türk lirasının reel değer kazanmaya devam ettiği senaryoda asgari ücrete yüzde 20 zam yapılması halinde yıl sonu enflasyonunun yüzde 23,4, yüzde 25 zam yapılması halinde yüzde 24,3, yüzde 30 zam yapılması halinde ise yüzde 25,3 olacağı hesaplandı.

Türk lirasının reel değer kazanmadığı senaryoda ise aynı zam oranlarına karşılık gelen enflasyon tahminleri sırasıyla yüzde 28, yüzde 29,2 ve yüzde 30,4 olarak öngörüldü.

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İŞVEREN MALİYETLERİ İÇİN DE DESTEK İSTEDİ

TGSD, çalışanların alım gücü korunurken işveren üzerindeki maliyet baskısının azaltılması gerektiğini de vurguladı. Bu kapsamda gelir ve damga vergisi istisnalarının genişletilmesi, SGK prim desteğinin artırılması ve emek yoğun sektörlerde çalışan başına aylık 3 bin 500 TL desteğin sürdürülmesi önerildi.

Dernek, söz konusu desteğin 2027 yılında en az asgari ücret artışı oranında güncellenmesini istedi. Ayrıca ihracatçılara verilen döviz dönüşüm desteğinin yüzde 10'a çıkarılması, reeskont kredilerinde faiz indirimi ve Eximbank finansmanının genişletilmesi çağrısında bulundu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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