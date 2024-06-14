İSBİKE istasyonları bomboş! İBB'den olmayan bisiklete yüzde 100 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSBİKE bisiklet kiralama ücretlerine yüzde 100 zam yaptı. Vatandaşlar ise uzun zamandır istasyonlarda tek bir bisiklet bile bulunmadığını belirterek bu karara isyan etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, geçtiğimiz günlerde öğrenci yurt ücretlerine yaptığı zamla birlikte İSPARK ve İSBİKE ücretlerine de zam uyguladı. Yapılan açıklamaya göre; Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (İSBİKE) ile bisiklet kiralama ücretine yüzde 100 zam geldi.

İSBİKE bisikletlerini 1 saatlik kiralama ücreti 22 liradan 44 liraya, 1-2 saat 31 liradan 62 liraya, 2-3 saat de 44 liradan 88 liraya yükseldi. Vatandaşlar ise uzun süredir zam yapılan bisikletlere ulaşmakta zorlanıyor.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADILAR

Akşam'ın haberine göre; geçmişte yüzlerce bisiklet olan İSBİKE istasyonları uzun süredir bomboş. Yaz aylarının gelmesiyle sahillere inen aileler büyük hayal kırıklığına uğrarken, Yadigar Bıçak ile kızı İlkim Ada, sahilde bisikletleri göremeyince üzüldüklerini söyledi.

Anne Bıçak "Bugün Zeytinburnu sahiline pikniğe geldik. Nasılsa burada var diye bisiklet getirmedim. Çocuğumla birlikte binecektik. Bir de baktık bisiklet yok. Bir de üstüne olmayan bisiklete zam gelmiş" dedi.

"BİSİKLETLER ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ"

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Dr. Maliki Ejder Batur, "2012'de İSBİKE Projesi hayata geçirildi. CHP'li yönetim İBB'yi devraldığında İstanbul genelinde hali hazırda kurulu bulunan 300 istasyon 3.000 bisiklet ile aktif bir sistemiz vardı. 12 milyon TL yatırımla kurulan İSBİKE sisteminin çalıştırılmadığı dönemde CHP'li İBB, 1 milyon 500 bin TL'lik İSBİKE reklamı yaptı. Bisikletler çürümeye terk edildi" dedi.