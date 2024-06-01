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Memur ve emeklilere müjdeli haber! SGK Uzmanı Erdursun zamlı maaşlar için rakam verdi

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Memur ve emeklilere müjdeli haber! SGK Uzmanı Erdursun zamlı maaşlar için rakam verdi
Asgari Ücret, Haber

Ekonomi Haberleri

Milyonlarca işçi, memur ve emeklinin merakla beklediği ara zam tahminleri yapıldı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilere ne kadar zam yapılabileceğini rakam vererek açıkladı. Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı konusunda bilgi verdi. İşte o rakamlar...

Beklenen ay geldi çattı. TÜİK'in 3 Haziran'da açıklayacağı enflasyon rakamları sonrası milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam oranı netlik kazanacak. 

Gözler mayıs ve haziran aylarındaki TÜFE rakamlarına odaklanmışken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli zam oranlarını hesapladı ve asgari ücret için zam tahmini açıkladı.

İşçiler, memurlar, emekliler... SGK Uzmanı Erdursun zamlı maaşlar için rakam verdi - 1. Resim

Erdursun'un tahmini şu şekilde:

YILLIK BAZDAKİ ENFLASYON ETKİLEMİYOR

"6 aylık enflasyon oranına bakarak emekli aylıkları belirleneceği için yıllık bazdaki enflasyonla bizim bir işimiz yok. Ocak-Şubat-Mart-Nisan ve Haziran ayının enflasyon verileri ay ay açıklanıyor. 4 ayda 18.72’lik bir enflasyon oluştu. Bu enflasyon farkı SSK ve Bağ-Kur’lulara verilecek.

İşçiler, memurlar, emekliler... SGK Uzmanı Erdursun zamlı maaşlar için rakam verdi - 2. Resim

ENFLASYON BEKLENTİSİ NETLEŞTİ

Mayıs ayında enflasyonun ne kadar çıkacağı 3 Haziran’da belli olacak. Haziran ayında ne kadar olacağını 3 Temmuz’da öğreneceğiz. Geçen yıl Mayıs ayı için 0.04 enflasyon çıkmıştı ama bu dönemde daha yüksek çıkacağı dillendiriliyor. Yaklaşık yüzde 3 gibi bir enflasyon bekliyoruz

İşçiler, memurlar, emekliler... SGK Uzmanı Erdursun zamlı maaşlar için rakam verdi - 3. Resim

ZAM ORANI HESAPLANDI

Memur ya da memur emeklisi iseniz çıkacak enflasyon farkından 5 puan daha düşüğünü alacaksınız. Çünkü toplu sözleşmede yüzde 15 verilmişti, bunu çıkartıp ikinci dönem toplu sözleşme yüzde 10’u koyacakları için yaklaşık olarak yüzde 20-21 gibi memur ve memur emeklilerinin aylıklarında artış olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI AÇIKLADI

Bu dönemde en düşük emekli aylığının yine yüzde 25-26 yani ne çıkarsa enflasyon 10 bin liraya da yansıtacaklarını düşünüyorum. En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira civarında olur diye düşünüyorum. Seyyanen artış yapılır mı ya da refah payı verilir mi? Bunların hepsini 3-20 Temmuz arasında göreceğiz.

İşçiler, memurlar, emekliler... SGK Uzmanı Erdursun zamlı maaşlar için rakam verdi - 4. Resim

ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?

Asgari ücrete net bir artış yapılmayacakmış gibi gözüküyor. En azından asgari ücrete de yeni bir enflasyon farkı şeklinde bir artışın yapılması gerekir diye düşünüyorum. Asgari ücrete artış yapılmayıp enflasyon böyle devam ederse olan ücretlilere olacak.

İşçiler, memurlar, emekliler... SGK Uzmanı Erdursun zamlı maaşlar için rakam verdi - 5. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
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