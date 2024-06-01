İslam Memiş altın yatırımcıları için alım fırsatını açıkladı

Altında rekor üstüne rekor kıran yükseliş mayıs ayında da devam etti. İslam Memiş, haziran ayında altın piyasasını neyin beklediğini açıkladı. Altın yatırımcıları için bu ayı bir fırsat olarak değerlendiren Memiş, "Kademeli alım için fırsat geldi. Haziran’ın ortası, son haftası ve Temmuz ayının ilk haftasında altın fiyatlarında yükseliş yönlü hareketler göreceğiz. 3500 lira seviyesini hedef alan bir yükseliş göreceğiz" dedi.

Altında aylardır süren yükseliş ve küresel çapta yaşanan gelişmeler dolayısıyla geçtiğimiz meydana gelen suni iniş çıkışların ardından, piyasalarda bu ay neler yaşanacağı merak konusu oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için haziran ayı tahminlerini açıkladı.

İslam Memiş'in değerlendirmesinde öne çıkanlar şöyle:

BU HAFTA TOPARLANMA BEKLENİYOR

Ons altın 2343 dolar seviyesinde. 2380 ve 2280 dolar aralıklarındaki beklentimi ifade etmiştim. Bu haftaki yol haritamız toparlanacağına dair. Bant aralığımız aynı, beklentilerimizde değişiklik yok. Ons altında önümüzdeki haftalarda direnç seviyelerindeki toparlanma bittikten sonra düşüş yönlü hareketleri takip etmeyi sürdüreceğiz.

NASIL BİR YOL İZLENMELİ?

Elindeki TL'yi altın almak için dolarda bekletenler şanslı. Önümüzdeki haftalarda 2300 veya altına sarkmalarda altın dolar paritesi üzerinden yapmış oldukları işlemlerde daha kazançlı çıkacaklarını ifade ettim. Daha önce de bu yıl iki defa dolar pozisyonu almıştık. Bayramdan önce de bu pozisyonu yapmıştık.

"KADEMELİ ALIM İÇİN FIRSAT GELDİ"

Gram altın yatırımcısı ons altını takip etsin. Dolar stabil olduğu için ons altındaki hareketlilik gram altını geriletti. 2400 lira güçlü bir destek seviyesi. Kademeli alım için fırsat geldi. Buraları bir alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var. Haziran’ın ortası, son haftası ve Temmuz ayının ilk haftasında altın fiyatlarında yükseliş yönlü hareketler göreceğiz. 3500 lira seviyesini hedef alan bir yükseliş göreceğiz.