Torku'nun iştiraki Konya Şeker tarafından işletilen Kangal Termik Santrali'nde üretim durdurulunca, 1.000'e yakın işçi rızasız şekilde ücretsiz izne çıkarıldı. Çocuklarıyla birlikte santral önünde eylem yapan işçiler, "Ücretsiz izin bahanesiyle fatura yine çalışanlara kesilmek isteniyor." diyerek duruma tepki gösterdi.

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Sivas'ın Kangal ilçesinde Torku'nun iştiraki Konya Şeker tarafından işletilen, yıllık 1 milyon 908 bin 229 MWh elektrik üretim gücüne sahip olan Kangal Termik Santrali'nde üretim durdu. Son yıllarda kömür teminin noktasında güçlük çektiği ileri sürülen tesis, Konya Şeker tarafından satışa çıkarılmıştı. Satışı yapılamayan santralde kömür tedariği tamamen durdu. Bunun üzerine santralde çalışan 1.000'e yakın işçi, ücretli ve ücretsiz izne çıkarıldı.

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İŞÇİLERDEN PROTESTO

Zorla ve rızasız şekilde izne çıkarılan yüzlerce işçi, durumu protesto etti. Kangal ilçe meydanında toplanan kalabalık, daha sonra termik santrale yürüdü. Yürüyüşe katılan çocuklar, ‘Benim kalemim babamın alın teriyle yazıyor', ‘Babamın işi benim geleceğim', ‘Üretimi durdurma, işçiyi mağdur etme' yazılı pankartlarla termik santrale kadar yürüdü. İşçilerin yürüyüşüne davul ve zurna ekibi de destek verdi.

İşçilerden Torku'ya tepki! Dev tesiste üretim durdu, 1.000 kişi ücretsiz izne çıkarıldı

"FATURA ÇALIŞANLARA KESİLMEK İSTENİYOR"

Santral önünde toplanan işçiler adına konuşan yetkili sendikanın genel başkan yardımcısı Fatih Erçelik, "Sizler, çocuğunuzun hakkı için enerji ürettiniz. Burada Torku'ya sesleniyoruz. Onlar yoğurdu, kaymağını yediler, bize hiçbir şey bırakmadılar. Bizler insan gibi çalıştık, üretim yaptık. Liyakatsiz kişiler getirdiler, kendi ceplerini doldurdular. Patron aynı, bahane aynı. Ücretsiz izin bahanesiyle fatura yine çalışanlara kesilmek isteniyor. Gün, Kangal Termik Santrali çalışanlarına sahip çıkma günüdür, birlikte ve beraberlik günüdür" dedi.

İşçilerden Torku'ya tepki! Dev tesiste üretim durdu, 1.000 kişi ücretsiz izne çıkarıldı

Konuşmanın ardından termik santral önünde lastik yakıldı. İşçilerin eylemine Türkiye'yi örümcek adam kostümü ile gezen Ayaz Salih Koç da destek verdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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