Isı pompalarıyla 2 milyar $’lık tasarruf! Kullanımı gitgide artıyor

Isı pompalarının enerji sistemine dâhil edilmesiyle yüzde 60’a kadar tasarruf sağlanıyor, kullanımı ise gün geçtikçe artıyor...

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Isıtma ve soğutma sistemlerinde enerji verimliliği, ekonomik tasarruf ve çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyor. Isıtma ve soğutma sistemleri uzun zamandır doğalgaz gibi fosil yakıt yakıtlardan elde edilen enerjiyle yürütülmekteydi. Ama günümüzde doğalgaz maliyetlerinin artması ve çevreye verdiği zararlı etkiler sebebiyle son senelerde alternatif enerji kaynaklarıyla çalışabilecek sistemler üzerine çalışılıyor. Bu sistemlerin en önemlisi ise ısı pompaları… Isı pompalarının enerji sistemine dâhil edilmesiyle yüzde 60’a kadar tasarrufa ulaşmak mümkün. Isı pompası, enerjisinin yüzde 75’ini toprak, su veya havada bulunan enerjiden ‘bedava’ olarak alıyor, yüzde 25’ini de elektrik enerjisinden karşılıyor.

KOMBİLER ÇEVRİLEBİLİR

Sektör temsilcileri, sadece kombilerin ısı pompasına çevrilmesiyle Türkiye’nin enerji tasarrufunun 2 milyar doları bulabileceğini ifade ediyor. Isı enerjisini bir ortamdan diğer bir ortama pompalayan ısı pompaları, elektrikle beslenen bir sistem. Hava, su ya da topraktan ısı enerjisini ya da atık ısıyı alan pompa sistem içerisinde ısıtma ya da soğutma işlemi yaparak, yüksek miktarda enerjiyi düşük maliyetle kullanıma sunuyor. Sektör temsilcileri ısı pompalarıyla ilgili “Türkiye’de de bu cihazlara olan ilgi giderek artıyor. Pazarın, 15 bin adedin üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz. Bugüne kadar, ağırlıklı olarak güney bölgelerinde tercih edilen ısı pompalarının, diğer şehirlerde de yaygınlaşacağını öngörüyoruz. Mevcut ürünlerin yıllar içinde değişimi ile tasarrufun, daha yüksek seviyelere çıkacağını söyleyebiliriz” dedi.