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    • İstanbul turizm rekoru kırdı! Rusların gözdesi oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İstanbul turizm rekoru kırdı! Rusların gözdesi oldu
    Turizm, İstanbul, Turist Sayısı, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri arasında yer alan İstanbul, 2023 yılında 17 milyon 370 bin turist ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Turistler arasında İstanbul'u en çok ziyaret edenler ise Ruslar oldu.

    Turizmde dünyanın önde gelen şehirleri arasında yer alan İstanbul, 2023 yılında 17 milyon 370 bin 30 turisti ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

    İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre, 17 milyon 370 bin 30 yabancı ziyaretçi geçen yıl İstanbul'u ziyaret etti. İstanbul’a gelen yabancı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8,44 artış gösterdi.

    RUSLAR VE ALMANLAR BAŞI ÇEKTİ

    2023 yılında İstanbul’a giriş yapan en çok yabancı ziyaretçiyi 1 milyon 990 bin 226 kişi ile Rusya Federasyonu oluştururken 1 milyon 286 bin 504 kişi ile Almanya ikinci, 1 milyon 53 bin 638 kişi ile İran üçüncü, 853 bin 766 kişi ile ABD dördüncü oldu.

    Amerika Birleşik Devletleri’ni sırasıyla 701 bin 361 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık), 604 bin 509 kişi ile Suudi Arabistan ve 589 bin 149 kişi ile Fransa izledi.

    YABANCILARIN YÜZDE 71,78'İ İSTANBUL HAVALİMANINI KULLANDI

    Geçen yıl hava yoluyla İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı da 16 milyon 964 bin 432 oldu. Hava yolu ile giriş yapan yabancıların yüzde 71,78’i İstanbul Havalimanı’nı kullandı.

    İstanbul’a geçtiğimiz yıl deniz yoluyla gelen yabancı sayısı ise 405 bin 598 olarak gerçekleşti.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TurizmİstanbulTurist Sayısı
    Haberler > Ekonomi > İstanbul turizm rekoru kırdı! Rusların gözdesi oldu
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