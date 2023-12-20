İstanbul'da konut fiyatları bir yılda 5 kat arttı! Veriler fahiş zamları ortaya koydu

20 Aralık 2023 17:11 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 17:11

Son yıllarda İstanbul başta olmak üzere çoğu büyükşehirdeki yüksek kira ve konut fiyatları vatandaşın gündeminde. Fahiş zamların ardından kiracılar ve ev sahipleri, sıkça arabulucuya gitmek, hatta yasal süreç başlatmak zorunda kalıyor.

Konut fiyatı ile vatandaşın geliri arasındaki uçurum derinleşirken, İstanbul Türkiye ortalamasının üçte biri üzerindeki konut fiyatlarıyla ilk sırada yer alıyor. Megakent'in popüler ilçelerinde fiyatlar adeta birbiriyle yarışıyor. Artışların konut satışlarındaki düşüşe rağmen gerçekleşmesi ise zamların fahişliğini ortaya koyuyor.

Fiyatların yıllık bazda ortalama değişimine ilişkin veriler, absürt fiyatları gözler önüne serdi. Fahiş fiyat denince akla gelen ilk yer olan İstanbul'da, 120 metrekarelik ortalama bir konutun fiyatı ekim ayında 5,3 milyon liraya yükseldi. Türkiye genelinde aynı özelliklere sahip bir konutun fiyatı ise 3,6 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL'DA YIL YIL KONUT FİYATLARI

Merkez Bankası'nın (TCMB) verileri, İstanbul'daki fiyatların Türkiye ortalamasının üçte bir üzerinde olduğunu ortaya koyuyor. İşte TCMB'ye göre İstanbul'daki yıllık ortalama konut fiyatları:

2010: 170 bin TL

2012: 216 bin TL

2014: 296 bin TL

2015: 425 bin TL

2017: 526 bin TL

2018: 581 bin TL

2020: 577 bin TL

2021: 751 bin TL

2022: 903 bin TL

2023: 5 milyon 326 TL

Verilere göre 2010'da 170 bin lira değerindeki bir konut, 2023 yılında 5 milyon 326 bin liraya satılıyor. 2022 yılında ise aynı konutun fiyatı 903 bin lira ortalama fiyata sahipti. Buna göre son 1 yılda fiyatlar yüzde 600'a yakın oranda artış gösterdi. Artış, konut satışının yavaşladığı bir dönemde gerçekleşti.

KONUTUN METREKARE FİYATI 41 BİN 766 LİRA

Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2023 3. Çeyrek Raporu'nda yer alan verilere göre, İstanbul'da konutun metrekare fiyatı 41 bin 766 TL'ye yükseldi. Türkiye genelinde ise metrekare fiyatı 27 bin 840 lira olarak gerçekleşti.