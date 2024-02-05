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    • İstanbul'da otopark ücretine yüzde 650 zam! Giriş-çıkış 340 TL oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İstanbul&#039;da otopark ücretine yüzde 650 zam! Giriş-çıkış 340 TL oldu
    Fiyat Artışı, Otopark Ücreti, Zam, İstanbul, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul'un Laleli bölgesindeki bir otel otoparkında yaşanan ücret artışı, sosyal medyada binlerce kullanıcının tepkisini çekti. Otoparkta giriş-çıkış ücret tarifesi 340 TL, 24 saatlik ücret tarifesi ise 1.024 TL olarak uygulanıyor.

    İstanbul'un Laleli bölgesinde bulunan bir otel otoparkında yaşanan ücret artışı sosyal medyada gündem oldu. Otoparkın giriş-çıkış ücretinin 340 TL, 24 saatlik ücretinin ise bin 24 TL olduğu görülürken, bu fiyatlar bölgedeki otopark sorununu ve yükselen enflasyonla birlikte fiyat algısının kaybını gündeme getirdi.

    Özellikle Kapalıçarşı ve Laleli gibi yoğun insan trafiğine sahip bölgelerde otopark sorunu göze çarpıyor. Mevcut otoparklarda da park edecek yer bulmak zorlaştı, bu durum vatandaşları ve bölge esnafını çileden çıkardı.

     

    OTOPARKA YÜZDE 650'NİN ÜZERİNDE ZAM

    Otele ait otoparkın Google Maps üzerindeki eski fiyatları ile karşılaştırıldığında, otopark ücretlerinde ciddi bir artışın olduğu görüldü.

    İstanbul'da otopark ücretine yüzde 650 zam! Giriş-çıkış 340 TL oldu

    Önceki yıllarda aynı otoparkta giriş-çıkış ücretinin 45 TL olduğu görülürken, Google Maps görüntülerine yansıyan ücretlerin yüzde 650’nin üzerinde bir artışla 340 TL’ye çıktığı tespit edildi. Listeye göre otomobillerde 2-4 saat için 425 TL, 4-12 saat için 475 TL, 12-15 saat için ise 595 TL ödeme çıkıyor. Aylık abonman için ise 10 bin TL isteniyor.

    Bu durum bölge sakinlerinin ve ziyaretçilerinin endişelerini artırırken, İstanbul’daki otopark sorunuyla ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi.

    BELEDİYE OTOPARKI SAATLİK 150 TL

    Laleli bölgesinde otopark sorununa ilişkin konuşan esnaf Orhan Kaya, ‘‘Otopark problemi Laleli bölgesinde var. İstanbul’un her yerinde var. Araçlarıyla buraya gelenler araçlarını 2-3 km uzakta yerlere bırakıyorlar. Bizler toplu ulaşım araçlarını tercih ediyoruz. Belediyelerin otoparkları 24 saatlik 150 lira civarında. Özel otoparklar daha pahalı, bu duruma bir çözüm bulunması gerekiyor’’ ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Fiyat ArtışıOtopark ÜcretiZamİstanbul
    Haberler > Ekonomi > İstanbul'da otopark ücretine yüzde 650 zam! Giriş-çıkış 340 TL oldu
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