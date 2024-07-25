İstanbul'da taksiye yüzde 22 zammı taksiciler beğenmedi: Kontak kapatacağız

İstanbul'da taksi ücretlerine yüzde 22,19 oranında zam geldi. Zamla birlikte taksilerde taksimetre açılış ücreti 24,55 liradan 30 liraya çıktı. Sarı taksinin indi-bindi ücreti 90 liradan 100 liraya yükseldi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise zam oranlarına itiraz edeceklerini bu maliyetlerle kontak kapatacaklarını söyledi.

İstanbul’da zam sonrası deniz takside açılış ve ilk mil ücreti 420 TL oldu

İstanbul’da zam sonrası deniz takside açılış ve ilk mil ücreti 420 TL oldu

Büyükşehirlerde zam haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Ankara'daki ulaşım zammının üzerinden çok geçmeden bir zam haberi de İstanbulluya geldi.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında, toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servis ücretlerine yüzde 22,19'a varan oranlarda zam teklifi görüşüldü.

Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 liradan 235 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 90 liradan 100 liraya çıktı.

TAKSİCİLER ZAMMI BEĞENMEDİ

CNBC-e'de yer alan habere göre, zam oranının daha da artırılması için teklifin yeniden alt komisyona gideceği bildirdi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise zam oranlarına itiraz etti.

Eyüp Aksu, “Esnafı hiçe sayan teklifi kabul etmiyoruz. Bu maliyetlerle kontak kapatırız” ifadelerini kullandı.

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MİNİBÜS 18 LİRAYA ÇIKTI

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar yüzde 16 zamla 15,50 liradan 18 liraya, 4-7 kilometre arası 16,50 liradan 19 liraya, 7-11 kilometre arası 18 liradan 20 liraya, 11-15 kilometre arası 18,50 liradan 21 liraya, 15-20 kilometre arası 20 liradan 22,5 liraya, öğrenci ücreti ise yüzde 20 zamla 10 liradan 12 liraya çıktı.

SERVİS ÜCRETLERİ

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 zamla 1665 liradan 1931,40 liraya yükseldi.

Personel servisi ücreti ise 10-17 koltuklu minibüsler için 865,69 liradan 1004,20 liraya çıktı.