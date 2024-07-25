İstanbul’da zam sonrası deniz takside açılış ve ilk mil ücreti 420 TL oldu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Temmuz 2024 12:29 - Güncelleme: 25 Temmuz 2024 12:39 - Güncelleme:

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Bugün UKOME toplantısından sonra İstanbulkart akbil ücretlerine zam gelirken deniz taksi uygulamasında da tarife değişti. 210 lira olan açılış ve ilk mil ücreti 420 TL olurken deniz taksi ne kadar oldu, kaç TL araştırılıyor.