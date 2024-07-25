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İstanbul’da zam sonrası deniz takside açılış ve ilk mil ücreti 420 TL oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul’da zam sonrası deniz takside açılış ve ilk mil ücreti 420 TL oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün UKOME toplantısından sonra İstanbulkart akbil ücretlerine zam gelirken deniz taksi uygulamasında da tarife değişti. 210 lira olan açılış ve ilk mil ücreti 420 TL olurken deniz taksi ne kadar oldu, kaç TL araştırılıyor.

25 Temmuz günü İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine %13'lük oranda zam gelirken deniz taksi kullanan vatandaşların gündeminde yeni ücretler yer aldı.

İSTANBUL DENİZ TAKSİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL 2024?

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin temmuz ayı toplantısının ardından toplu taşımaya zam gelirken deniz taksi 2024 fiyatlarına göre açılış ve ilk mil 420 TL olurken 1-4 mil arası 310, 4-8 mil arası 250, 8-16 arası 200 TL oldu.

İSTANBULKART METROBÜS FİYATI

Toplu taşımada tam basım 20 TL, öğrenci bileti 9.76 TL oldu. Metrobüsün tüm duraklarının kullanılması halinde 29.68 TL ödenirken öğrenci fiyatı 9.76 TL oldu.

İstanbul’da zam sonrası deniz takside açılış ve ilk mil ücreti 420 TL oldu - 1. Resim

ANKARA TOPLU TAŞIMA ZAMMI 

Dün Ankara'da toplu taşıma araçlarına zam geldi. 15 TL olan tam bilet 21 TL olurken indirimli bilet 10, 50 TL oldu.

Yeni ücretler 1 Ağustos itibarıyla geçerli olacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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