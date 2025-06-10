İşte enflasyona karşı kazandıran fonlar! 5 aylık tüfe yüzde 15 oldu

Türkiye’de 9 Haziran itibarıyla yatırım fonlarındaki yatırımcı sayısı 5 milyon 590 bin kişiye ulaştı. Toplam portföy büyüklüğü ise 5 trilyon 818,26 milyar TL’ye çıktı. Yılın ilk 5 ayında enflasyon %15,09 olurken; Kıymetli Madenler, Para Piyasası Fonları, Borçlanma Araçları Fonları ve Katılım Fonları, ortalama getirileri ile enflasyonun üzerinde kazanç sunarak yatırımcısını korudu. İşte bütün fonların 5 aylık performansı…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Sermaye piyasası araçları arasında yer alan yatırım fonları, her geçen gün daha fazla birikim sahibi tarafından tercih ediliyor. Çok farklı yatırım enstrümanlarına bir sepette yatırım yapma fırsatı sunan fonlar, böylece hem risklerin dengelenmesini hem de getirilerin optimum düzeyde gerçekleşmesini sağlıyor.

9 Haziran 2025 itibarıyla yatırım fonlarındaki yatırımcı sayısı 5 milyon 590 bin kişiye ulaştı. Toplam portföy büyüklüğü ise 5 trilyon 818,26 milyar TL’ye çıktı. Bu rakam, aynı zamanda yatırım fonlarının ulaştığı en yüksek değere de işaret etti.

Yıl başında yatırımcı sayısı 5 milyon 490 bin kişi ve portföy büyüklüğü de 4 trilyon 622,59 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.

FONLARIN 5 AYLIK GETİRİSİ

Borsa, altın, döviz, tahvil, repo, mevduat, emtialar ve yabancı hisse senetlerine yatırım yapan fonların performansı, bu ürünlerdeki fiyat hareketlerinden de doğrudan etkilendi.

Yılın ilk 5 aylık döneminde bütün fon gruplarında ortalama getiriler şöyle oluştu:

-Kıymetli Madenler: %35,86

-Para Piyasası Fonları: %20,20

-Borçlanma Araçları Fonları: %16,80

-Katılım Fonları: %17,15

-ENFLASYON: %15,09

-Serbest Fonlar: %12,91

-Karma Fonlar: %12,47

-Yabancı Hisse Fonları: %9,45

-Değişken Fonlar: %8,80

-Hisse Senedi Fonları: %-6,15

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-Altın fiyatlarında sert yükseliş, sarı metale yatırım yapan fonlarını getirilerini de zirveye taşıdı. Kıymetli Madenler fonları, 5 ayda ortalama %35,86 gibi yüksek bir getiri ile, söz konusu dönemde gerçekleşen TÜFE’nin iki katından da fazla getiri sundu.

-Gecelik faiz, mevduat ve tahvile yatırım yapan Para Piyasası Fonları, TCMB’nin faizleri yüksek tuttuğu dönemde, enflasyona karşı koruma sağlamış.

-Tahvil oranlarında yaşanan inişli çıkışlı trendlere rağmen yılın ilk 5 ayında getirilerde yüksek seyir ve zirveden sınırlı da olsa dönüşlerin yaşanması, Borçlanma Araçları Fonlarının getirisini de enflasyonun üzerine taşımış.

-Altın yatırımı yapan Katılım Fonları da, gram fiyatının yaklaşık %40 artış gösterdiği yılın ilk 5 aylık döneminde enflasyonun hemen üzerinde getiri sunmuş.

-Ağırlıklı olarak hisse senedi ve döviz yatırımı yapan diğer fonlar ise zayıf performanstan etkilenerek enflasyonun altında getiri sunmuş.

-Sadece hisse senedi yoğun yatırım fonlarına bakıldığında nominal olarak da değer kaybı dikkat çekti.