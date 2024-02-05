İsviçreli bankadan ezber bozan altın tahmini! "Sürpriz gümüşten gelecek" diyerek rakam verdiler

Gram altın, geçen hafta yükselerek rekor seviyeleri test etti. Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin çok üstünde gelmesiyle fiyatlar baskılandı. Şu anda ons altın, baskıdan kurtulup yükselişini sürdürmeye çalışırken, gram altın 2.000 TL üzerindeki seyrini sürdürüyor. Peki gram altın fiyatı ne kadar olacak? İsviçreli bankacılık devi UBS, ezber bozan bir tahmin paylaştı. Gümüşün olası performansına dikkat çeken banka, altın fiyatlarının 2024'de ulaşacağı seviyeleri açıkladı. İşte detaylar...

Dünyanın en büyük bankaları arasında yer alan İsviçre merkezli UBS, altın ve gümüş fiyatlarını değerlendirdi. 2024'te değerli metalde yükseliş bekleyen banka, ABD Merkez Bankası'na (FED) işaret etti. Bankaya göre FED'in 2024'te faiz indirimine başlamasıyla gram altın fiyatındaki baskı sona erecek.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Geçen haftaki rekorların ardından gerileyen altın fiyatları, dalgalı seyrediyor. Ons altın haftanın ilk gününde 2.032 dolar seviyelerinden alıcı buluyor. Gram altın fiyatı 2.022 TL’den, çeyrek altın 3.518 TL’den, Cumhuriyet altını 14.208 TL’den alıcı buluyor. 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 2.022 TL civarında seyrediyor.

ONS ALTIN 2.200 DOLAR OLACAK

Fiyatları değerlendiren UBS değerli metaller stratejisti Joni Teves, "Altının FED'in gevşemesiyle yükselmesini bekliyoruz. Ayrıca bu, zayıflayan bir dolarla birlikte geliyor" dedi.

Ons altın için tahminini paylaşan Teves, yıl sonuna kadar 2.200 dolar seviyesini beklediğini söyledi. Tahminini gerekçelendiren analist, "Çok fazla makro belirsizliğin ve jeopolitik risklerin olduğu bir ortam var. Bu ortamda yatırımcıların altına tahsisat yapmaya başlayacağını düşünüyoruz" dedi.

GÜMÜŞ, ALTINDAN DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTEREBİLİR

UBS'nin yayımladığı raporda, "FED'in gevşemeye gittiği bir senaryoda gümüşün gerçekten iyi performans gösterebileceğini düşünüyoruz" ifadesi yer aldı. Gümüş için Teves, "Altındaki bir hareketten daha iyi performans gösterme eğiliminde. Beklentiler iyimser ve gümüş gerçekten, gerçekten parlama yolunda ilerliyor" dedi.

Gümüşün altın kadar yaygın bir 'güvenli liman' olmadığını söyleyen Teves, bunun son birkaç yılda altından daha düşük performans sergilemesine neden olduğunu söyledi.

Teves, "Gümüş, altının oldukça altında bir performans sergiliyor. Bu yüzden arayı kapatması gereken çok şey var. Bence bu hareket oldukça dramatik olabilir" ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

Teves, gram altın ile ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmadı. Ancak Türk uzmanların gramın ulaşacağı seviye ile ilgili birçok görüşü var. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk dolar kuruna bağlı olarak gram altın fiyatının yakın zamanda yükseleceğini söyledi. Yıldırımtürk, “Dolar 31 TL seviyelerine yaklaşırsa, gram altında 2.100 TL seviyelerini de görebiliriz” dedi.