Japon kripto para borsası DMM, 305 milyon dolarlık siber saldırıya maruz kaldı!

Japonya'nın en büyük kripto para borsalarından biri olan DMM Bitcoin, 305 milyon dolarlık (4.502.9 BTC) saldırıya uğradı. Para çekme işlemleri geçici olarak askıya alındı.

Japonya'da bulunan kripto para borsası olan DMM 30 Mayıs'ta gerçekleşen saldırıyı onayladı ve tüm kullanıcı mevduatlarının tamamen garanti altına alınacağını belirtti.

Borsa, para çekme işlemlerini, yeni hesap açılışlarını, yeni spot alım emirlerini ve tüm yeni kaldıraçlı işlemleri geçici olarak duyurdu. Güvenlik firması BlockSec'in edindiği bilgilere göre, bilgisayar korsanları çaldıkları bitcoinleri 10 hesaba bölerek hırsızlığı gerçekleştirdi. Her biri 500 BTC'lik işlemden oluşan hırsızlık, DMM Bitcoin'in yayınladığı açıklamada "Grup şirketlerinin desteği ile çıkışa eşdeğer miktarda BTC miktarını temin edeceğimizden ve tam tutarı garanti edeceğimizden emin olun." açıklamasıyla güvence altına alındı.

ÖNLEMLER ALINMIŞTI

Sızıntılar gerçekleşirken, Whale Alert twitter hesabı gerçekleşen işlemi "bilinmeyen transfer" olarak listelemişti. Twitter hesabı yüksek hacimli coin transferi gerçekleştiğinde insanlara duyurarak alım satım yapan insanları bilgilendiriyor. Japon borsası, "Yetkisiz sızıntıyı önlemek için şimdiden önemler aldığını" açıkladı.

Tüm kullanıcılarının coinlerini geri alacağını açıklayan şirket, bünyesinde bulunduğu grup sayesinde coinlerini çaldıran insanlara ücretlerini iade edecek. 2018 yılında DMM Group'a ait olan DMM borsası bir çok alanda faaliyet göstermekte.

İLK SIZINTI DEĞİL

DMM Bitcoin'de yaşanan hırsızlıktan önce, 473 milyon doların üzerinde bir kripto para haclenmesi gerçekleşmişti. Gerçekleşen hacklenme, 58 milyar yen'in çalındığı Coincheck saldırısının ardından Japonya'nın tarhinin en büyük ikinci hırsızlığı.

Bitcoin borsalarında gerçekleşen sızıntılara/hacklenmelere karşı önlem olarak daha güvenli bir borsada işlem yapılmasını öneren uzmanlar, kullanıcıları bir kez daha uyardı.