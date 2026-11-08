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Kaçak akaryakıta KAPAN freni! Ticaret bakanlığı 861 milyon liralık kaybı tespit etti

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Kaçak akaryakıta KAPAN freni! Ticaret bakanlığı 861 milyon liralık kaybı tespit etti
Başlık ResmiKaçak akaryakıta KAPAN freni! Ticaret bakanlığı 861 milyon liralık kaybı tespit etti

Ticaret Bakanlığının akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü incelemelerde, 2026’nın ilk 10 ayında yaklaşık 861 milyon liralık kamu kaybı tespit edildi.

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Cemal Emre Kurt
CEMAL EMRE KURT

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibi tarafından 17 firma ve bağlantılı şirketler hakkında hazırlanan raporlar ilgili kurumlara gönderildi. Saha çalışmalarında 105 ton kaçak akaryakıt ve akaryakıt yerine kullanılabilecek karışımlı ürün ele geçirilirken, Gümrükler Muhafaza teşkilatının yakalamaları 1 Kasım itibarıyla 3 bin 414 tona ulaştı.

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Kaçakçılıkla mücadelede dijital takip de devreye alındı. Transit yük taşıyan araçların izlenmesini sağlayan KAPAN sistemi 88 gümrük idaresinde kullanılmaya başlandı. Akaryakıt istasyonlarında ise geçen yıl 92 bin 945 denetim gerçekleştirildi ve 79,2 milyon lira ceza kesildi. Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı kapsamında riskli firmaların üretim kapasiteleri, elektrik tüketimleri ve çalışan sayıları da incelenecek. Lisanslı ve lisanssız tesislerde ulusal marker kontrolleri yapılırken, deniz taşıtlarına yakıt teslimlerinde denetimler sıklaştırılacak.

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