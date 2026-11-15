Kahve dünyada ucuzluyor Türkiye’de pahalanıyor
Dünya piyasalarında kahve fiyatları üç aydır geriliyor ancak bu düşüş Türkiye’deki tüketiciye indirim olarak yansımıyor. Küresel piyasada ucuzlayan kahve, Türkiye’de cep yakmaya devam ediyor.
Kahve fiyatları, dolar endeksindeki yükseliş ve üretimin artmasıyla düşüşünü üçüncü ayına taşıdı. Kahvenin libre fiyatı ağustosta yüzde 1, eylülde yüzde 6,7, ekimde ise yüzde 1,2 geriledi. Yıla 3,48 dolardan başlayan kahve, ekim ayını 2,87 dolardan tamamladı.
Brezilya ve Vietnam para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesi, üretim maliyetlerini aşağı çekerken, arz fazlası Türkiye’de tüketiciye aynı oranda indirim olarak yansımıyor.
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Kira, personel, enerji ve işletme giderlerinin yanı sıra ithal kahvenin döviz kuru üzerinden maliyetlenmesi, küresel fiyat düşüşünün Türkiye’deki satış fiyatlarına yansımasını sınırlıyor.
Böylece dünya piyasalarında ucuzlayan kahve, Türkiye’de yüksek fiyatlarla tüketilmeye devam ediyor.