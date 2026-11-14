Kahverengi kokarca alarmı! Önce fındık bahçelerinde görüldü, şimdi de kivide

Karadeniz’de kivi hasadına girilirken, fındık bahçelerinde üreticiyi uğraştıran kahverengi kokarca kivi bahçelerinde tehdit oluşturuyor.

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Milletvekillerinin yazılı soru önergesini cevaplayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kivi bahçelerinde alınacak tedbirlerin saha gözlemleri ve araştırma sonuçlarına göre belirleneceğini söyledi. Yumaklı, “Kivi üretim alanlarında da saha gözlemleri ve yürütülen araştırmalar birlikte değerlendirilerek zararlının ürün üzerindeki etkilerinin izlenmesine ve ihtiyaç doğrultusunda uygun mücadele tedbirlerinin uygulanmasına devam edilecektir” dedi.

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ÜRETİCİ ZAMANINDA UYARILACAK

Kahverengi kokarcayla mücadele için bu yıl iki araştırma projesi başlatıldığını belirten Bakan Yumaklı, zararlının beslendiği farklı bitkilerde ne ölçüde kayba yol açtığının ve hangi dönemlerde çoğaldığının araştırılacağını kaydetti. Yumaklı, çalışmayla mücadele için en uygun dönemler belirleneceğini, elde edilen verilerin üreticileri zamanında uyarmak amacıyla tahmin ve uyarı sistemlerinin geliştirilmesinde kullanılacağını ifade etti. Diğer projede ise kokarcanın verim ve kalitede yol açtığı kaybın ekonomik boyutu ile ilaçlama için en uygun zaman belirlenecek.

FINDIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESPİT ETTİ

TÜİK verilerine göre geçen yıl Karadeniz illerinde yaklaşık 29 bin ton kivi üretilirken Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü tarafından, tarımsal üretimde önemli kayıplara neden olan kahverengi kokarca zararlısının fındığın ardından kivi bahçelerinde de yoğun olarak görülmeye başladığı belirlendi. Giresun başta olmak üzere Ordu ve çevre illerdeki bahçelerde hem yetişkin kahverengi kokarcalar hem de yumurtadan çıkan yavruları görüldü.



Kokarcaya karşı 1 milyon 650 bin samuray arıcığı



Biyolojik mücadelede kahverengi kokarcanın yumurtalarını hedef alan samuray arıcığından yararlandıklarını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi verdi. Buna göre, geçen yıl 1 milyon 156 bin samuray arıcığı doğaya salınırken bu yıl 40 ilde, 213 ilçedeki 4 bin 675 noktaya 1 milyon 650 bin arıcık bırakıldı. Zararlıyı yakalamak için kullanılan tuzakların yaygınlaştırılması amacıyla 2025 ve 2026’da toplam 170 bin 362 adet feromon dağıtıldı. Kokarcanın kışladığı yerlerde yürütülen mücadele kapsamında ise il tarım ve orman müdürlüklerinin kontrolünde 1,9 milyon hanede ilaçlama yapıldı.

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