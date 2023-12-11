Kamu-Sen'den memur maaşlarına zam talebi

Bütçe teklifinin vatandaşların beklentilerini karşılamadığını ve sorunlarını çözmediğini öne süren Kahveci, 2023'te memurlara yapılan enflasyon farkına tabi artışların enflasyonun altında kaldığını iddia etti. Zorunlu harcama kalemlerindeki zamlara dikkat çeken Kahveci, emekliler ile çalışanların zor durumda bırakıldığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan teklif çerçevesinde yapılacak düzenlemelerle kamu çalışanlarının ve emeklilerin sorunlarının en aza indirilmesi gerektiğini bildiren Kahveci, şöyle konuştu:

Bu çerçevede, enflasyon beklentilerinin bile gerisinde kalan memur maaş zamlarının güncellenerek hiç olmazsa kamunun kendi alacaklarına yapmayı planladığı zam oranı olan yüzde 58,46 yeniden değerleme oranı kadar artış yapılması sağlanmalı, bunun üzerine de yüzde 10 oranında bir refah payı verilerek memur ve emeklilere nefes aldırılmalıdır. Emekli maaşlarındaki adaletsizliğin giderilmesi adına 8 bin 77 liralık ilave ek ödemenin emekli maaşlarına da dahil edilmesi sağlanmalıdır. Bunlara ek olarak verilen sözler tutulmalı ve birinci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerini 3600'e yükseltecek uygulama hayata geçirilmelidir.