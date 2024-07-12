Kapanan fabrikalar canlanıyor! ABD'den elektrikli araçlara milyar dolarlık destek

ABD, kapanmış veya kapanmak üzere olan otomobil fabrikalarının elektrikli araç üretim tesislerine dönüştürülmesi amacıyla 1.7 milyar dolarlık bir yatırım kararı aldı. Bu adım, Amerika'nın elektrikli araç sektöründe dünya lideri olma hedefini desteklemek ve yeni iş imkanları oluşturmak için atıldı.

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bu dönüşümün tamamlanmasının ardından fabrikalarda elektrikli motosikletler, otobüsler, hibrit güç üniteleri, ağır kamyonlar için bataryalar ve elektrikli SUV'ler üretileceği belirtildi.

Bu yatırımın, elektrikli araç pazarında çeşitliliği artırarak tüketicilere daha uygun fiyatlı seçenekler sunması bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 8 eyalette bulunan toplam 11 otomobil fabrikasının dönüşümünü destekleyen bu paket için onay verdi. Bu fabrikalardan bazıları halihazırda üretimi durdurmuşken, diğerleri ise kapanma tehlikesiyle karşı karşıya.

1,7 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE

Dönüşüm süreci için ayrılan 1,7 milyar dolarlık bütçe, bu tesislerin modern elektrikli araç üretim merkezlerine dönüştürülmesini sağlayacak.

Biden, 2022 yılında temiz enerji ve elektrikli araç yatırımlarını artıracak bir kararnameye imza atmıştı. Bu yeni destek paketi, o kararnameyi pekiştiren önemli bir adım olarak görülüyor.