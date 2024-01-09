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    KAP'TAN HALKBANK OWENS DAVASI SON DAKİKA || Halkbank davası düştü mü, bitti mi, ne oldu?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    2020 yılından itibaren devam eden Halkbank davası son dakika bilgileri, KAP'tan geldi. Halkbank davası düştü mü, bitti mi, ne oldu sorularının cevabı bu kapsamda merak edildi. Owens davası nedir? 27 Mart 2020 tarihinde açılan 20024 Halk Bank davası hakkında detayları sizler için derledik.

    KAP&#039;TAN HALKBANK OWENS DAVASI SON DAKİKA || Halkbank davası düştü mü, bitti mi, ne oldu?
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    2024 Halkbank davası düştü mü, sorusuna cevap aranmaya devam ederken bir son dakika gelişmesi yaşandı. 27 Mart 2020 tarihinde açılan Halkbank Owens davası düştü mü? Owens davası nedir? İşte, Halkbank hakkında açılan davaların son durumu...

    KAP AÇIKLADI: HALKBANK OWENS DAVASI NE OLDU?

    Halkbank, ABD'de 27 Mart 2020 tarihinde açılan Owens davasının nihai olarak düştüğünü duyurdu.

    OWENS DAVASI NEDİR?

    Dava, ABD'de bir grup müşteki tarafından Banka aleyhine 27 Mart 2020 tarihinde açıldı.

    KAP'TAN HALKBANK OWENS DAVASI HAKKINDA AÇIKLAMA

    Banka KAP'a ise şöyle duyurdu;

    Bilindiği üzere, ABD'de bir grup müşteki tarafından Bankamız aleyhine 27 Mart 2020 tarihinde açılan tazminat talepli birinci hukuk davası (Owens davası), önce ABD Güney New York Bölge Mahkemesi (Bölge Mahkemesi), ardından Birleşik Devletler İstinaf Mahkemesi İkinci Dairesi (İkinci İstinaf Mahkemesi) nezdinde yargı yeri uygunsuzluğu gerekçesiyle reddedilmiş ve akabinde müştekiler tarafından ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde temyiz etmek üzere 30 Ağustos 2023 tarihinde başvuruda bulunulmuştu.
    ABD Yüksek Mahkemesi, 5 Ocak 2024 tarihinde temyiz başvurusunu ele almış ve 8 Ocak 2024 tarihinde müştekilerin talebini reddettiğine dair kararını yayımlamıştır. Buna göre 27 Mart 2020 tarihinde Bankamız hakkında açılan Owens davası nihai olarak düşmüştür. Kararın Bankamıza, yatırımcılarımıza, müşterilerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dileriz.

    Halkbank
    Haberler > Ekonomi > KAP'TAN HALKBANK OWENS DAVASI SON DAKİKA || Halkbank davası düştü mü, bitti mi, ne oldu?
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