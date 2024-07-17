Kâr satışlarına dikkat! Altın ve borsa durdu, Bitcoin geriledi

Piyasalarda son dakika! Son günlerde rekor üstüne rekor kıran altın ve borsada yükseliş bugün durdu. Gram altında işlemler 2620 TL’den devam ederken, BİST100 endeksi 11.134 puandan kapanış yaptı. Bitcoin ise 66 bin doları test ettikten sonra, 65 bin dolara geriledi. Analistler; hızlı yükselişlerin ardından kâr satışlarının normal olduğunu belirterek, destek seviyelere dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Piyasalarda hafta ortası işlemler geride kaldı. Son dönemde hızlı gerçekleşen yükseliş hareketlerinin ardından, fiyatlarda bir miktar ‘soluklanma’ yaşanıyor. Altın ve borsada rekor seviyelerin ardından bugünkü işlemlerde daha yatay bir seyir ön plana çıktı. Kripto para birimi Bitcoin ise 4 hafta sonra test ettiği 66 bin dolardan aşağı döndü.

17 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 17 Temmuz 2024 gram altın fiyatı bugün 2642 TL ile zirve yapsa da akşam saatlerinde işlemler 2620 TL’den devam ediyor. Ons altın 2460 dolara yakın seyrediyor. Fiyatlarda dünkü kapanışa yakın seviyeler korunuyor. Euro Bölgesinde haziran TÜFE verisi beklentilere paralel olarak %2,5 oldu. EUR/USD paritesi ise 1,0940 ile 4 ayın zirvesine çıktı.

BORSADAN YATAY KAPANIŞ

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi bugün %0,05 gibi oldukça sınırlı değer kaybı yaşayarak, 11.134’ten kapanış yaptı. Bankacılık sektör endeksinde %1’e yaklaşan düşüş gözlemlendi. Sınai sektör hisselerinde primler dikkat çekti. Endeks gün içinde en düşük 11.045 seviyesini görerek yukarı yöneldi. 11.000 seviyesinin üzerindeki seyir, olumlu karşılandı.

KÂR SATIŞLARI NORMAL

Analistler hem altın hem borsada kâr satışlarının normal karşılanması gerektiğini, destekler korundukça ana trendin yukarı olduğunu belirtiyor. Gram altında 2600-2585 TL bandı ilk destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Ons altında, 2450 dolar desteği önemseniyor. BİST100 endeksi için ise 10.950 seviyesinin, ana destek olarak takip edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

BİTCOİN DE GERİLİYOR

Bu arada son günlerde oldukça hızlı yükselen Bitcoin’de de kâr satışları yaşanıyor. Sabah 66 bin dolar seviyesini aşan BTC’de, akşam saatlerinde 65 bin dolara doğru geri çekilme gerçekleşti. BTC’de 100 günlük ortalama (64.500) ve 50 günlük ortalama (64.000) seviyeleri kritik destekler olarak öne çıkıyor. MT Gox borsasından gelecek satışlar dikkatle takip ediliyor.