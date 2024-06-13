Kariyer istiyorlar ama çalışmadan! Gençlerin hayalleri ile iş hayatı arasında uçurum var

Yapılan bir araştırma, gençlerin iş hayatından beklentileri ile gerçekler arasında büyük bir uçurum olduğunu ortaya koydu.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Türkiye’nin en büyük online istihdam platformu Kariyer.net, 25. yılında iş dünyasındaki değişimi ve gelişimini yaptığı araştırma ile ortaya koydu. “Türkiye’de Kariyer.net ile Yeteneğin 25 Yılı ve Geleceği” araştırmasına göre gençlerin iş hayatından beklentileri ile gerçekler arasında büyük uçurum var.

KAFA İZNİ İSTİYORLAR

Araştırmaya göre gençler arasında üniversite mezunu olup mesleğini yapmayanların oranı yüzde 60. Aynı şekilde hayallerindeki mesleği yapmayanların oranı yüzde 60’ı buluyor. Gençler kariyerinde yükselmeyi ve öğrenmeyi önceliklendiriyor ancak çok çalışma konusunda çekimser davranıyor. Her 6 gençten 1’i eğitim süreci sonrasında dinlenmek isterken, yüzde 58’i istediği zaman kafa izni yapmak istiyor.

İŞVEREN BANA MUHTAÇ

Araştırma, çalışanların iş değiştirme noktasında çekinmediklerini de ortaya koydu. Kariyerinin ilk yıllarındaki her iki adaydan biri önümüzdeki bir yıl içinde iş değiştirmeyi planlıyor. Gençlerin yüzde 70’i pazarlık gücüne sahip olduğunu dolayısıyla işverenin kendine muhtaç olduğunu düşünüyor.

İSTİFADAN KORKMUYORLAR

Gençler istifa sürecinde de daha cesur davranıyor. Yüzde 33’ü iş bulduktan sonra istifa ederken yüzde 67’si daha iş bulmadan istifa etme yoluna gidiyor. Aradıkları maaşı alternatif işlerde bulabiliyorlar. Gençler ekip ruhu konusunda da pek istekli değil. Yüzde 55’i iş hayatında bireysel davranıyor. Girdikleri işi tüm kariyerini geçirecek bir yer olarak görmüyorlar.

5 yıl ve altında deneyime sahip gençlerin sadece yüzde 26’sı işinden memnun. Yeni bir iş aramaya sebep olacak en önemli unsur ise daha iyi bir maaş ve yan haklar oldu. Ayrıca gençlerin yarısı evden çalışmayı bir yan hak olarak görüyor.

TECRÜBELİLER SAYGI BEKLİYOR

Araştırmaya göre iş hayatında 20 yılı geride bırakanlar ise daha az iş değiştiriyor. Eğitimin ardından master gibi eğitim yollarını tavsiye ederken, daha çok ekip ruhuyla hareket ediyorlar. İşte sürekliliğe önem veriyorlar ve kariyerlerinde kendilerine “saygı” gösterilmesini önemsiyorlar.

1,9 MİLYON KİŞİYE ARACILIK EDİYOR

Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, her yıl 1,4 milyon kişinin işe yerleşmesine katkı sağladıklarını belirterek, “İşin Olsun dahil edildiğinde ise bu rakam 1,9 milyon kişiyi buldu. Doğrudan etkilerin yanı sıra Kariyer.net veya İşin Olsun, 2,9 milyon kişinin iş arama ve iş bulma süreçlerinde dolaylı fayda sağladı. Doğrudan ve dolaylı etkiler bir arada değerlendirildiğinde yılda 4,7 milyon kişi işe yerleşme sürecinde Kariyer.net ve İşin Olsun’dan faydalandı’’ dedi.