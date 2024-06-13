Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Kariyer istiyorlar ama çalışmadan! Gençlerin hayalleri ile iş hayatı arasında uçurum var

Kariyer istiyorlar ama çalışmadan! Gençlerin hayalleri ile iş hayatı arasında uçurum var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kariyer istiyorlar ama çalışmadan! Gençlerin hayalleri ile iş hayatı arasında uçurum var

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yapılan bir araştırma, gençlerin iş hayatından beklentileri ile gerçekler arasında büyük bir uçurum olduğunu ortaya koydu.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Türkiye’nin en büyük online istihdam platformu Kariyer.net, 25. yılında iş dünyasındaki değişimi ve gelişimini yaptığı araştırma ile ortaya koydu. “Türkiye’de Kariyer.net ile Yeteneğin 25 Yılı ve Geleceği” araştırmasına göre gençlerin iş hayatından beklentileri ile gerçekler arasında büyük uçurum var.

KAFA İZNİ İSTİYORLAR

Araştırmaya göre gençler arasında üniversite mezunu olup mesleğini yapmayanların oranı yüzde 60. Aynı şekilde hayallerindeki mesleği yapmayanların oranı yüzde 60’ı buluyor. Gençler kariyerinde yükselmeyi ve öğrenmeyi önceliklendiriyor ancak çok çalışma konusunda çekimser davranıyor. Her 6 gençten 1’i eğitim süreci sonrasında dinlenmek isterken, yüzde 58’i istediği zaman kafa izni yapmak istiyor.

İŞVEREN BANA MUHTAÇ

Araştırma, çalışanların iş değiştirme noktasında çekinmediklerini de ortaya koydu. Kariyerinin ilk yıllarındaki her iki adaydan biri önümüzdeki bir yıl içinde iş değiştirmeyi planlıyor. Gençlerin yüzde 70’i pazarlık gücüne sahip olduğunu dolayısıyla işverenin kendine muhtaç olduğunu düşünüyor.

Kariyer istiyorlar ama çalışmadan! Gençlerin hayalleri ile iş hayatı arasında uçurum var - 1. Resim

İSTİFADAN KORKMUYORLAR

Gençler istifa sürecinde de daha cesur davranıyor. Yüzde 33’ü iş bulduktan sonra istifa ederken yüzde 67’si daha iş bulmadan istifa etme yoluna gidiyor. Aradıkları maaşı alternatif işlerde bulabiliyorlar. Gençler ekip ruhu konusunda da pek istekli değil. Yüzde 55’i iş hayatında bireysel davranıyor. Girdikleri işi tüm kariyerini geçirecek bir yer olarak görmüyorlar.

5 yıl ve altında deneyime sahip gençlerin sadece yüzde 26’sı işinden memnun. Yeni bir iş aramaya sebep olacak en önemli unsur ise daha iyi bir maaş ve yan haklar oldu. Ayrıca gençlerin yarısı evden çalışmayı bir yan hak olarak görüyor.

TECRÜBELİLER SAYGI BEKLİYOR

Araştırmaya göre iş hayatında 20 yılı geride bırakanlar ise daha az iş değiştiriyor. Eğitimin ardından master gibi eğitim yollarını tavsiye ederken, daha çok ekip ruhuyla hareket ediyorlar. İşte sürekliliğe önem veriyorlar ve kariyerlerinde kendilerine “saygı” gösterilmesini önemsiyorlar.

1,9 MİLYON KİŞİYE ARACILIK EDİYOR

Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, her yıl 1,4 milyon kişinin işe yerleşmesine katkı sağladıklarını belirterek, “İşin Olsun dahil edildiğinde ise bu rakam 1,9 milyon kişiyi buldu. Doğrudan etkilerin yanı sıra Kariyer.net veya İşin Olsun, 2,9 milyon kişinin iş arama ve iş bulma süreçlerinde dolaylı fayda sağladı. Doğrudan ve dolaylı etkiler bir arada değerlendirildiğinde yılda 4,7 milyon kişi işe yerleşme sürecinde Kariyer.net ve İşin Olsun’dan faydalandı’’ dedi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
'Karbon Vergisi' ile tüketim kısıtlanacak! Yeşil Mutabakat ve Paris İklim Anlaşması baz alındıSpekülasyonlar engellenecek! Borsaya işlem vergisi uzun vadeyi teşvik edecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
15 milyar $’lık pazar denetimsiz... Satıcıya lisans arsaya künye mecburi olsun - EkonomiSatıcıya lisans arsaya künye mecburi olsunAK Parti'den depremzede iddiasına cevap: Evini teslim alamayanlar için kira yardımı devam edecek - EkonomiEvini alamayanlara kira yardımı sürecekSpekülasyonlar engellenecek! Borsaya işlem vergisi uzun vadeyi teşvik edecek - EkonomiBorsaya işlem vergisi'Karbon Vergisi' ile tüketim kısıtlanacak! Yeşil Mutabakat ve Paris İklim Anlaşması baz alındı - Ekonomi'Karbon Vergisi' ile tüketim kısıtlanacakFed'in faiz kararı sonrası gözler piyasalarda! Dolar, euro, altın ve Bitcoin'de son durum - EkonomiDolar, altın ve Bitcoin'de son durumABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı - EkonomiFed faiz kararını açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...