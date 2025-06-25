Kiracılar dikkat! Bakan Kurum kiraları düşürecek müjdeyi açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Megakentte kiralık konutlar yapılacağını belirten Bakan Kurum, "İstanbul'da kiralık konut yaparak hem kentsel dönüşüme katkı sunmuş olacağız hem de gayrimenkuldeki kira artışlarını aşağı çekip dengeleyeceğiz." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Sanayi Odası Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı’na katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Kurum; sanayicilere müjde verirken, İstanbul için de yeni bir projeyi duyurdu.

"SANAYİCİLERİMİZE MÜJDE VERMEK İSTİYORUM"

Türkiye'deki sanayi tesislerinin her türlü savaşa hazır olması gerektiğini belirten Bakan Kurum, "İstanbul’daki sanayicilerimize bir müjde vermek istiyorum. İstanbul Sanayi Odası ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı işbirliği ile Sanayide Dönüşüm Projesi’ni başlatıyoruz. Bu proje ile talep edilmesi üzerine İstanbul’daki sanayi tesislerinin Anadolu’ya taşınma sürecini başlatıyoruz" dedi.

"İSTANBUL'DA KİRALIK KONUTLAR YAPACAĞIZ"

İstanbul'da kira fiyatlarını aşağıya çekecek projeden bahseden Kurum, "İstanbul’da ayrı olarak kiralık konut yapacağız, ama Anadolu yakasında ama Avrupa yakasında... Kiralık konut yaparak hem kentsel dönüşüme katkı sunmuş olacağız hem de gayrimenkuldeki kira artışlarını aşağı çekip dengeleyeceğiz." dedi.