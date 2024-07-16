Kıyma fiyatı üzerinden hesap yaptı! Özgür Özel'den en düşük emekli maaşı tepkisi

CHP lideri Özgür Özel, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira yapılmasına tepki gösterdi. En düşük emekli maaşıyla 6 ay önce 25 kilo kıyma alındığını belirten Özel, bugün 12 bin 500 lirayla 20 kilo kıyma alındığını söyledi. Özel, "Emeklinin cebinden 6 ay öncesine göre 5 kilo kıyma parasını aldınız" dedi.

6 aylık enflasyon rakamlarına göre, kök maaşı 8 bin TL ve altında olan emekliler hiç zam alamaması nedeniyle en düşük emekli maaşına zam yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde rakam 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Teklif Meclis'e sunulurken, CHP lideri Özgür Özel yapılan zamma tepki gösterdi.

"EMEKLİNİN 5 KİLO KIYMA PARASINI ALDINIZ"

Kıyma üzerinden hesap yapan Özel, 6 ay öncesine göre emeklinin elinden 5 kilo kıymanın alındığını söyledi. Özel, "En düşük emekli maaşı 6 ay önce 10 bin lira olduğunda 25 kilo dana kıyma alınıyordu. Dün 16 kiloya düşmüştü, bugün yaptıkları sözde zamla 20 kiloya çıktı. Siz bugün emeklinin cebinden 6 ay öncesine göre 5 kilo kıyma parasını aldınız" dedi.

"ASGARİ ÜCRET 4 BİN LİRA ERİDİ"

Akaryakıt, köprü ve otoyol, elektrik gibi bir çok kaleme zam geldiğini belirten Özel, "İğneden ipliğe her şeye zam geldi ama 1 Temmuz oldu bir tek asgari ücrete zam gelmedi. 17 binlik asgari ücret ocaktaydı, aralık ayına kadar 17 bin lira diyorlar. Bugünkü 17 bin, ocaktaki 13 bin liranın alım gücünde. Asgari ücret 4 bin lira eridi. Aralık ayına kadar zam yapılmazsa şu ana kadar eridiği kadar erise 9 bin liraya düşecek." şeklinde konuştu.