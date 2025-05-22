Konut kredisi oranlarında yeni artış! 1 milyon TL'nin faiz yükü zirvede

Konut kredilerinde yükseliş sürerken, bu hafta en düşük oran %3,09 olarak gerçekleşiyor. Bu oranla çekilen 1 milyon TL kredinin geri ödemesi 3 milyon 806 bin TL’ye kadar çıktı. Faizlerde yaşanan yükseliş, ipotekli satışlara da yansıdı. Nisanda kredili satışlar, mart ayına göre düşüş kaydetti. En düşük konut kredisi faizi hangi bankada? 500 bin, 1 milyon ve 1,5 milyon TL kredinin güncel geri ödeme tabloları nasıl? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Konut kredisi faiz oranlarında yükseliş devam ediyor. Geçen hafta %2,79 olan en düşük konut kredisi oranı, bu hafta %3,09’a kadar yükseldi. TCMB’nin uyguladığı sıkı para politikası ile birlikte konut kredilerinin de maliyeti arttı.

Öte yandan son açıklanan verilere göre nisan ayında konut satışları, mart ayına göre %6,82 artarak 118 bin 359 adet oldu. Konut alımlarının, daha çok altın birikimlerinin bozdurularak gerçekleştiği belirtiliyor.

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İLK 4 AYDA KREDİLİ SATIŞLAR

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre bu yılın ilk 4 ayında kredi kullanarak gerçekleşen konut satışları ise şöyle:

-Ocak 2025: 16 bin 726 adet

-Şubat 2025: 16 bin 778 adet

-Mart 2025: 18 bin 225 adet

-Nisan 2025: 17 bin 465 adet

Rakamlar, yılın ilk 3 ayında kredili satışlarda artışa işaret etti. Ancak faizlerde yükselişle birlikte nisan ayında kredili satışların gerilemeye başladığı görüldü. Bu gelişme, tüketicilerin, konut kredisi talebinde de “beklemeye” geçtiğini gösterdi.

EN UYGUN KONUT KREDİ

Bankalarca sunulan faiz oranlarına bakıldığında, bu hafta itibarıyla %2’li oranların kalmadığı dikkat çekti. En düşük konut kredisi faiz oranı %3,09 olarak gerçekleşti. Bu oran da QNB tarafından sunuluyor.

En düşük orama göre hesaplama yapıldığında örnek geri ödeme tabloları şöyle:

500 BİN TL KREDİ/120 AY VADE

-Kredi Tutarı: 500 bin TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: 3,09

-Aylık Taksit: 15 bin 861 TL

-Toplam Geri Ödeme: 1 milyon 903 bin 379 TL

1 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE

-Kredi Tutarı: 1 milyon TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: 3,09

-Aylık Taksit: 31 bin 723 TL

-Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 806 bin 757 TL

1,5 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE

-Kredi Tutarı: 1,5 milyon TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: 3,09

-Aylık Taksit: 47 bin 584 TL

-Toplam Geri Ödeme: 5 milyon 710 bin 136 TL