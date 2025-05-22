Borsa neden düşüyor? Dikkatler enflasyon raporunda

BİST 100 endeksi bu haftanın ilk yarısında %2,8 geriledi. Kısa vadede yüksek faiz ortamı ve şirket finansallarının zayıf seyretmesinin, borsada kalıcı yükselişi engellediği ifade ediliyor. Analistler, bugünkü TCMB enflasyon raporunda yeni bir revizyon olup olmayacağının da önemine işaret ederek, faizde zirvenin görülmüş olabileceğini ve muhtemel bir “gevşeme” döngüsünün banka hisseleri için pozitif olabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %1,21 değer kaybetti ve 9398 puandan kapanış yaptı. Böylece salı günü başlayan bu haftanın ilk 2 işlem gününde borsada yaşanan düşüşün boyutu %2,80’e ulaştı. Dünkü işlemlerde BİST 100 kapsamında yer alan şirketlere bakıldığında; ENERY, SASA, AVPGY, ENJSA ve BSOKE %6,39 - %1,63 arası primle en fazla yükselen hisseler oldu. VESTL, CLEBI, HALKB, PGSUS ve ARDYZ ise %-5,68 - %-3,42 değer kaybı ile en fazla düşen hisseler arasında yer aldı.

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Endeks, son kapanış itibarıyla analistlerin kritik destek olarak gösterdiği 9420 puanın da altına sarktı. İntegral Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “Genel anlamda piyasada likiditenin zayıf seyrettiğini ve yurt içinden gereken desteğin alınmadığını söylemek mümkün. Bir süre daha yüksek faiz ortamının devam edecek olması ve şirket finansallarının zayıf seyretmesi, borsada kalıcı yükselişe engel oluyor” ifadelerine yer verildi.

ENDEKSTE KRİTİK SEVİYELER

Ata Yatırım ise endekste kısa vadeli göstergelerde bozulmanın arttığına dikkat çekerek, “Son günlerde çevresinde hareket edilen 50 günlük ortalamanın altında gerçekleşen kapanışlarla birlikte negatif görünümün arttığını söyleyebiliriz” görüşünü dile getirdi. BİST 100’de 50 günlük ortalama 9640 seviyesinde bulunurken, satış baskısının devam etmesi halinde endekste 9350- 9250 bandının ilk destek olarak öne çıkabileceği ifade ediliyor.

GÖZLER TCMB’YE ÇEVRİLDİ

Bu arada piyasada dikkatler bugün TCMB tarafından açıklanacak yılın ikinci enflasyon raporu sunumunda olacak. Şubat ayında açıklanan ilk raporda; enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2025 yılı sonunda orta noktası yüzde 24 olmak üzere, yüzde 19-yüzde 29 aralığında olabileceği tahmin edilmişti. Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yusuf kavak, “Bugünkü enflasyon raporunda 2025 yılı beklentisinin değişip değişmeyeceği kritik olacak. Mart ayında ortaya çıkan türbülans sonrasında muhtemel bir revize; 2026 ve sonrasındaki öngörülerde de revizeyi gerektirecektir” dedi.

BANKACILIK ENDEKSİNE DİKKAT

Özyeğin Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Emrah Ahi ise geçen haftadan bu yana TL fonlama faizlerinin gevşemeye başladığına dikkat çekerek, “TL tahvil getirileri muhtemelen zirve yaptı. TCMB'nin daha fazla sıkılaştırmasına ihtiyaç olmayabilir. Daha ucuz TL fonlaması, azalan getiriler ve daha yumuşak TL oynaklığı, kısa vadede borsada Bankacılık Endeksi için bir arka rüzgâr olabilir” değerlendirmesinde bulundu.