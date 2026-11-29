Kırsalda üretime başlayacak gençlere yüzde 70’e varan kurulum hibesi, orman köylerinde dar gelirli kadınlara yüzde 100 hibe veriliyor. İlk defa küçükbaş yetiştiriciliği yapacaklara 100 hayvan temin edilirken 2027’de 150 bin çiftçiye hibeli tohum ve fide desteği sağlanacak.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Artan şehirleşme ve genç nüfusun tarımdan uzaklaşması üretimde sürdürülebilirliği tehdit ederken, gençleri yeniden tarıma kazandırmak ve kırsaldaki nüfus kaybını önlemek için projeler geliştirilmeye devam ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü projeler kapsamında küçükbaş hayvan temin edilirken, köyünde işletme kuracak gençlere kurulum hibesi veriliyor. Kadınlar ve gençler başta olmak üzere köye dönüp üretime başlayacaklara sera, tarım makinesi, tohum ve fide için hibe, işletme giderleri için düşük faizli kredi sağlanıyor.

Köye dönene destek çok! Hayvancılıktan sulamaya, mazottan gübreye…

100 KÜÇÜKBAŞ VERİLİYOR

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi kapsamında üreticilere 95 dişi ve 5 erkek olmak üzere 100 küçükbaş hayvan temin ediliyor. İlk yıl bakım ve besleme için 180 bin liraya kadar destek sağlanırken hayvanların sigorta primi de karşılanıyor. Büyükbaş projesinde ise 5 ila 15 gebe damızlık düve veriliyor. Veteriner hekim, ziraat mühendisi ve gıda mühendislerinde üst sınır 30 başa çıkıyor. İlk yıl bakım ve besleme desteği 270 bin liraya kadar ulaşıyor. Başvurularda en fazla 200 baş kapasiteli işletme şartı aranıyor. Gelir Garantili Besicilik Projesi ile küçük işletmeler, Et ve Süt Kurumundan aldıkları hayvanları 4-9 ay besleyerek sözleşmede belirlenen fiyat üzerinden kuruma satabiliyor. Her iki projede de kadın ve gençlere öncelik tanınıyor. Kırsal Kalkınma Yatırım Programı ile 100 bin lira ile 30 milyon lira arasındaki sera, hayvancılık, arıcılık ve akıllı tarım yatırımlarında kadın ve gençlere yüzde 60, alanında eğitimli gençlere yüzde 70 hibe sağlanıyor. Tasarruflu sulama sistemlerinde destek oranı yüzde 70’e ulaşırken, 2027’de 10 dekar ve altındaki seraların yenilenmesi için uygun finansman verilecek. Hibeye esas yatırım tutarı 10 milyon liraya kadar çıkarken sulama bütçesinin en az yüzde 20’si kadın ve genç girişimcilere ayrılacak.

Köye dönene destek çok! Hayvancılıktan sulamaya, mazottan gübreye…

TOHUM VE FİDE DESTEĞİ

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi ile işlenmeyen veya nadasa bırakılan arazilere yüzde 75’e kadar hibeli tohum ve fide veriliyor. 2026’da 65 bin çiftçiyle 1 milyon dekarda yürütülen çalışmanın 2027’de 150 bin çiftçi ve 1,9 milyon dekara ulaşması hedefleniyor. 2026 üretim desteklerine 30 milyar lira ek kaynak ayrılırken devlet destekli tarım sigortasında primin yüzde 70’ini devlet karşılıyor; kadınlara yüzde 10, 40 yaş altına yüzde 5 ek prim indirimi uygulanıyor.

Köye dönene destek çok! Hayvancılıktan sulamaya, mazottan gübreye…

GENÇLERE AVANTAJ

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi ile belirlenen köylerdeki 18-40 yaş arası gençlere yüzde 70 kurulum hibesi, dar gelirli hanelere yüzde 100 hibeli sera desteği veriliyor. Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi ile sera, koyun, koç ve gebe düve alımına yüzde 70; yerel projelerde ise arı kovanı ve süt sağım makinesine yüzde 75, sera ve meyve bahçesine yüzde 70, portatif ağıla yüzde 50 destek sunuluyor. Orman köylerinde gelir getirici iş kuracak dar gelirli kadınlara yüzde 100 mikro hibe, ORKÖY kapsamında ise faizsiz kredi ve hibe sağlanıyor. En az bir yıl ikamet şartı aranan orman köyü destekleri için orman işletme müdürlüklerine, genç girişimci destekleri için il ve ilçe tarım müdürlüklerine başvuruluyor.

Köye dönene destek çok! Hayvancılıktan sulamaya, mazottan gübreye…

MİLYARLIK ARSADA TARIM

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Ahmet Koçer, dönüm fiyatı 50 milyon ile 100 milyon lira arasında değişen ve toplam değeri 10 milyar lirayı bulan 100 dönümlük kiralık arazide buğday ve arpa üretimi yapıyor.

Köye dönene destek çok! Hayvancılıktan sulamaya, mazottan gübreye…

Lüks konut projelerinin yoğunlaştığı 23 Nisan Mahallesi’ndeki “milyonluk arsaları” tarlaya dönüştüren Koçer, ürünleri ticari amaçla değil, kendi çiftliğinde kullanmak için ektiğini ifade etti.

MİLLETVEKİLİ BULUT: MESELE DEVLET POLİTİKASINA DÖNÜŞMELİ

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, köye dönüşün bir devlet politikası hâline getirilmesi gerektiğini söyledi. Yatırımların Anadolu’ya kaydırılmasının, kırsalda iş imkânlarının artırılmasının ve mobil sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çeken Bulut, köye dönüşün büyükşehirlerdeki konut ve kira baskısını da hafifletebileceğini ifade etti.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Bakan Şimşek tarıma sağlanan desteğin rakamlarını açıkladı! Gıdada arz güvenliğine 831 milyar lira finansman

TARIM UZMANI ATAMAN: KIRSAL YAŞANABİLİR OLMALI

Tarım uzmanı Mine Ataman da kentten köye dönüşü artırmak için kırsalın yaşanabilir olması gerektiğini söyledi. Gençlerin sadece üretim için köye dönmeyeceğini belirten Ataman, köylerde sosyal alanlar inşa edilmesi gerektiğine dikkat çekerek kültürel etkileşim, spor, eğitim ve topluluk hissi olmadan gençleri kırsalda tutmanın zor olduğunu ifade etti.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala