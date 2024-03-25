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Kredi kartı komisyonlarına son! Üst üste şikayet edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kredi kartı komisyonlarına son! Üst üste şikayet edildi

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, kredi kartı ile ödemede komisyon alan işletmelerden şikayetçi olacaklarını duyurdu. Kılıç konuyla ilgili açıklamasında, yasal yollara başvuracaklarını kaydederek vatandaşları da uyardı.

Bakkalda, tuhafiyeci ya da manavda bankaların kredi kartlarından alınan komisyonlara ilişkin şikayetler arttı. Uzmanlar iş yerinden alınan komisyon oranlarının bir kurala bağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Tüketicinin banka kanalıyla yaptığı ödemelerde ödemenin hangi amaçla yapıldığının yazmaması durumunda bir vergi kaçakçılığına yardım edilmiş oluyor. Bu durum tüketicinin parasının sistem dışına çıkmasına neden oluyor.

EK KOMİSYON ALANLAR TESPİT EDİLECEK

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, bazı işletmelerin kredi kartı komisyon oranlarındaki artışı tüketicilere yansıttığını belirtti. Kılıç, "Kredi kartıyla alışveriş yaparken ek komisyon alan işletmeleri tespit ederek, yasal yollara başvuracağız" dedi.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, son dönemde kredi kartlarından alınan komisyonlara ilişkin şikayetlerde artış yaşandığını söyledi.

Kredi kartlarının kullanımının Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik ile belirlendiğine işaret eden Kılıç, "Bankalar, pos cihazı kullanan üye işletmelerin komisyon oranlarını son dönemde yükseltti. Bazı işletmeler kredi kartındaki komisyon artışını tüketicilere yansıtmaya başladı. Bu yasal değil. Komisyonsuz alışveriş bizim hakkımız." diye konuştu.

Kredi kartlarındaki komisyonun zaman zaman tüketiciler ile işletmeler arasında gerginliğe yol açtığına dikkati çeken Kılıç, bazı işletmelerin ise camlarına "Kredi kartı geçersizdir" ibaresi astığını bildirdi.

VERGİ KAYBINA YOL AÇIYOR

Kılıç, banka ile işletme arasındaki komisyon ücretinin tüketicilere yansıtılmasının mağduriyete ve hakların ihlaline neden olduğunu dile getirerek, "Bu gelişmeler tüketici alışkanlıklarını da değiştiriyor. Komisyon ödemek istemeyen vatandaş, ücreti IBAN üzerinden şirketin hesabına havale ediyor. Bazı işletmeler bu yöntem sonrasında fiş de vermiyor. Bu da vergi kaybına yol açıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Komisyon sorununa karşı etkili şekilde mücadele edeceklerini ve tüketicilerin haklarını sonuna kadar savunacaklarını vurgulayan Kılıç, "Tüm tüketicileri haklarını bilmeye ve ihlalleri derneğimize bildirmeye çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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