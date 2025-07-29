Kripto piyasasının yeni gözdesi! 5 milyar dolarlık alım, yüzde 52 prim...

Kripto para birimi Ethereum dün 3.940 dolara kadar yükselerek, 2025 yılının en yüksek seviyesini test etti. Bugünkü işlemlerde 3.785 dolara yakın denge arayışını sürdüren Ethereum, temmuzda %52 prim yaptı. Aynı dönemde Bitcoin’deki yükseliş %10 ile sınırlı kaldı. Bu arada ABD’li ETF’ler kanalıyla Ethereum’a dikkat çeken bir para girişi de yaşandı. 1 Temmuz-28 Temmuz arası dönemde 5 milyar dolarlık Ethereum alımı geçekleşti.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Kripto para piyasalarında Ethereum rüzgârı esiyor. Bitcoin ile birlikte ABD’li borsa yatırım fonları (ETF) tarafından giriş yapılabilen tek dijital varlık olan Ethereum, son bir aydaki performansı ile göz doldurdu.

30 Haziran’da 2.485 dolardan kapanış yapan ETH, dünkü işlemlerde 3.940 dolara kadar yükselerek 2025 yılının en yüksek seviyesini test etti. Bugünkü işlemlerde 3.785 dolara yakın denge arayışını sürdüren Ethereum, temmuz ayında şimdiye kadar %52 prim yaptı.

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5 MİLYAR DOLARLIK PARA GİRİŞİ

Bu süreçte ABD’li ETF’ler kanalıyla Ethereum’a dikkat çeken bir para girişi de yaşandı. 1 Temmuz-28 Temmuz arası dönemde 5 milyar dolarlık Ethereum alımı geçekleşti.

Bitcoin’de de yüklü işlemleri ile öne çıkan küresel varlık yönetim şirketi BlackRock tarafından 24 Haziran 2024 tarihinde piyasaya sürülen Ethereum ETF'i, en fazla para girişi yaşanan fon olarak öne çıtı.

BİTCOİN GERİDE KALDI

Bu arada 30 Haziran tarihinde 107.200 dolardan kapanış yapan BTC fiyatı bugünkü işlemlerde 118 bin 350 dolara yakın seyrediyor. Böylece Bitcoin temmuz işlemlerinde %10,40 prim yaptı. Bu prim, ETH’ta gerçekleşen yükselişin oldukça altında kaldı. BTC bu ay içinde 123 bin 235 dolarla tüm zamanların zirve seviyesini de test etti.

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KURUMSAL İLGİ ARTIYOR

Analistler, ABD’de Ethereum ETF’lerine girişlerin artmasının kurumsal de bir ilginin göstergesi olduğunu belirterek, “Bitcoin’den altcoinlere doğru gerçekleşen açılımda öne çıkan Ethereum, kripto piyasasının bir sonraki gelişme aşamasına da öncülük edebilir. ABD’de daha ılımlı enflasyon verileri ve FED’den güvercin adımlarla birlikte kripto piyasalarda risk iştahı artabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

Ethereum’da tüm zamanların rekor seviyesi Kasım 2021’de 4.865 dolar ile görülmüştü.

Önemli Uyarı: Bu içerik, gerçekleşen fiyat hareketlerine göre derlenmiş olup herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir.