Kur Korumalı Mevduat'a son darbe! Vergi avantajı kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Kararı’na göre 6 aya kadar vadeli KKM’ye yüzde 7,5, bir yıla kadar vadeli KKM’ye ise yüzde 5 stopaj getirilirken, uygulamadan çıkışların hızlanması bekleniyor

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkışın hızlanması maksadıyla yeni bir adım atıldı. Bu çerçevede, KKM hesaplarında vergi avantajı son buldu ve bu hesaplara stopaj uygulanmasına karar verildi.

Resmî Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre 6 aya kadar vadeli KKM’ye yüzde 7,5, bir yıla kadar vadeli KKM’ye ise yüzde 5 stopaj getirildi. Aynı oranların, altın cinsinden dönüştürülen hesaplar ile kur korumalı vadeli katılma hesaplarında da geçerli olmasına karar verildi. Bu arada KKM’de 1 Ağustos 2024 tarihi öncesinde açılmış veya vadesi yenilenmiş bulunan hesaplardan ise bu hesapların vadesine kadar elde edilecek faiz ve kâr payları için Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklik öncesi geçerli olan yüzde sıfırlık indirimli oran uygulanmaya devam edecek.

KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI DA BİTMİŞTİ

KKM’de kurumlar vergisi istisnasının süresi de 31 Aralık 2023’ten 30 Haziran 2024’e uzatılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 7 Haziran’da yaptığı açıklamada “Artık Türk lirası cinsinden KKM’ye son verdik. Döviz cinsinden de, temmuzda şirketlerin vergi avantajını yenilemeyeceğiz” demişti. Yeni bir karar alınmadığı için KKM ve katılım hesaplarına uygulanan kurumlar vergisi istisnası da 1 Temmuz itibarıyla sona ermişti.

KKM BAKİYESİ 65 MİLYAR DOLAR CİVARINDA

Son verilere göre, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat veya Katılma (DDKKM) toplam stok bakiyesi, haziranda 4,3 milyar dolar gerileyerek 63,8 milyar dolara inmişti. Türk lirası KKM stok bakiyesi de aynı dönemde 12 milyar lira azalışla 37,1 milyar liradan 25,1 milyar liraya düşmüştü. Söz konusu veriler, toplam KKM bakiyesinin yaklaşık 65 milyar dolar civarında olduğuna işaret ediyordu.

Öte yandan, yatırım fonlarından elde edilen gelirler için geçerli olan yüzde 7,5 indirimli tevkifat oranı uygulaması da sürecek.