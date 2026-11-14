Kuveyt Türk’ten yerli ödeme adımı! Miles&Smiles’ta TROY dönemi

Katılım bankası Kuveyt Türk, Türk Hava Yolları’nın (THY) yolcu programı Miles&Smiles ile 2021’den bu yana sürdürdüğü iş birliğini yerli ödeme yöntemi TROY logolu kart seçeneğiyle genişletti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan’ın katılımıyla tanıtılan kartlar, şubelerden anında basım imkânıyla alınabilecek ve yıl sonuna kadar yapılan harcamalarda yüzde 20 ilave mil kazandıracak. TCMB Başkanı Fatih Karahan, TROY’un ürün çeşitliliğini artırmasının finansal ekosistemin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, THY, Kuveyt Türk ve BKM ortaklığındaki bu adımın sektörler arası iş birliği adına çok kıymetli olduğunu vurguladı. Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, 280 bini aşkın Miles&Smiles kart ile günde 120 bin işleme aracılık ettiklerini belirterek, “Sözleşmemizi 5 yıl daha uzattık. Bu güçlü deneyimi TROY ile taçlandırıyoruz” dedi.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve İcra Komitesi Üyesi Ahmet Olmuştur ise bayrak taşıyıcı kimlikleriyle TROY’u Miles&Smiles dünyasında görmenin anlamlı olduğunu ifade etti.

BKM Genel Müdürü Ozan Deniz de bugün tutar bazında her dört kartlı harcamanın birinin TROY ile yapıldığını ve yıl sonunda pazar payını yüzde 30’un üzerine taşımayı hedeflediklerini açıkladı.

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