Market raflarında yeni dönem başlıyor! Uymayana hapis cezası gündemde

Hal Yasası için Meclis süreci başlıyor. Yeni düzenlemeyle aracıların azaltılması, marketlerde yerli ürün zorunluluğu ve fiyat denetimlerinin artırılması hedeflenirken, kurallara uymayanlara hapis ve para cezası getirilmesi planlanıyor.

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Sebze ve meyve fiyatlarında üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkını azaltmayı hedefleyen Hal Yasası'nda yeni aşamaya geçildi. Dört bakanlığın ortak çalışmasıyla hazırlanan ve 30 maddeden 9 maddeye indirilen taslağın Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Düzenlemeyle tarladan sofraya uzanan tedarik zincirinin yeniden şekillendirilmesi ve aracıların neden olduğu fiyat artışlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Taslakta yerli ürün satan marketlere vergi teşviki verilmesi, raflarda yerli ürün bulundurma zorunluluğu getirilmesi ve tarımsal kooperatiflerin sayısının iki katına çıkarılması gibi düzenlemeler yer alıyor. Kurallara aykırı hareket edenler için ise hapis ve idari para cezası uygulanması öngörülüyor.

Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Genel Başkanı Ali Karaca, A Haber canlı yayınında Hal Yasası çalışmalarını değerlendirdi. Ticaret Bakanlığı ile geçen yıldan bu yana ortak çalışma yürüttüklerini belirten Karaca, düzenlemenin temel hedefinin üreticiyi ve tüketiciyi korumak olduğunu söyledi.

"AMACIMIZ ARACILARI DEVREDEN ÇIKARMAK"

Tarladaki ürün fiyatıyla market rafındaki fiyat arasında büyük farklılıklar oluştuğuna dikkat çeken Karaca, bu farkın nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Karaca, "Geçen yıldan beri Ticaret Bakanlığımızla birlikte Hal Yasası üzerinde çalışıyoruz. Amacımız, üreticilerimizin mağduriyetini önlemek ve ürünlerin tarladan şehir merkezlerine ulaşana kadar neden bu kadar pahalandığını ortaya koymak. Tarladaki fiyatlarla tüketiciye sunulan fiyatlar arasında büyük farklar oluşuyor. Bu farkların nedenlerini ve aradaki engelleri ortadan kaldırmak istiyoruz. Aracıları devreden çıkararak vatandaşlarımızın sebze ve meyveye daha uygun fiyatlarla ulaşmasını hedefliyoruz" dedi.

Düzenlemenin haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçmesini istediklerini belirten Karaca, "Amacımız, vatandaşlarımızın cebinden haksız kazanç sağlayan aracıları ortadan kaldırmak. Ticaret Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmaların en önemli hedeflerinden biri de bu" ifadelerini kullandı.

PAZAR VE MARKET ARASINDAKİ FİYAT FARKINA DİKKAT ÇEKTİ

Pazarcı esnafının üretici ile tüketici arasında doğrudan bağlantı kurduğunu söyleyen Karaca, ürünlerin üreticiden pazara ulaştırılmasının maliyetleri düşürdüğünü savundu.

Marketlerdeki fiyatlarla pazar tezgahlarındaki fiyatlar arasındaki farkı üzüm örneği üzerinden anlatan Karaca, "Pazar yerlerinde 20, 25 veya 30 liraya satılan üzüm, market raflarında 80 ila 100 liraya kadar çıkabiliyor. Bunun nedeni araya giren aracılar. Pazar yerlerinde ise ürünler doğrudan üreticiden geldiği için bu aracılar bulunmuyor" diye konuştu.

Market fiyatlarının daha sıkı denetlenmesi gerektiğini vurgulayan Karaca, ürünlerin doğrudan üreticiden tüketiciye ulaştırılmasını istediklerini belirtti.

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"ÇİFTÇİMİZİN EMEĞİ YERDE KALMASIN"

Üreticilerin yaşadığı sorunlara da değinen Karaca, geçen yıl don nedeniyle düşen rekoltenin aksine bu yıl üretimin yüksek olduğunu ancak talebin yetersiz kalması nedeniyle bazı ürünlerin çiftçilerin elinde kaldığını söyledi.

Karaca, üreticinin desteklenmemesi halinde tarımsal üretimin olumsuz etkileneceğine dikkati çekerek, "Bir pazarcı olarak şunu söylemek istiyorum: Çiftçi üretmezse ne pazarcı ne halci ne de marketçi kazanç sağlayabilir. Üreticimizin emeğinin karşılığını alması gerekiyor. Aynı zamanda vatandaşlarımızın da sebze ve meyveye uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Üretici ve tüketicinin birlikte korunması gerektiğini belirten Karaca, özellikle marketlerdeki fiyat artışlarının denetim altına alınması çağrısında bulundu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: HABER MERKEZİ

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