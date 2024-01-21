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    Marketlerde yeni dönem! Etiketler bir kez daha değişecek

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre, marketlerdeki gıda ürünlerinin etiketlerinde düzenleme yapılacak.

    Marketlerde yeni dönem! Etiketler bir kez daha değişecek
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Gıda ürünlerinde aroma vericilerin kullanımı ve etiketlenmesi ile ilgili yeni yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği’nde düzenlemeye gidildi.

    Düzenleme ile market etiketlerinde yeni dönem başlayacak. Aroma verici içeren gıda ürünlerinin üstünde "Aroma verici maddeyi içerir. Foto dönüşümünü önlemek için ışıktan koruyun" ibaresi yer alacak.

    Yönetmelik değişikliği, Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum sağlamak amacıyla yapıldı. Bu kapsamda, gıdalarda kullanılan aroma vericileri, aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenlerini, bunların üretiminde kullanılan kaynak materyalleri ve bunların kullanım şartları ve etiketleme esasları belirlendi.

    Yönetmelikteki değişikliklere göre; artık aroma verici madde içeren gıda ürünlerinin ambalajlarında veya kaplarında "Aroma verici maddeyi içerir. Foto dönüşümünü önlemek için ışıktan koruyun" ve "Işıktan uzak tutun" ifadeleri yer alacak.

    Ayrıca, tüketiciye sunulması amaçlanmayan aroma vericiler için de ek etiket bilgisi zorunlu olacak.

     

     

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MarketDüzenleme
    Haberler > Ekonomi > Marketlerde yeni dönem! Etiketler bir kez daha değişecek
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