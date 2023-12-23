Marmara depremi korkuttu! Emlak uzmanı konutun yerini alacak yeni trendi açıkladı

23 Aralık 2023 10:55 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 11:20

Enflasyonla birlikte tırmanan konut fiyatlarında köpüğün kalktı. Krediye erişimin zorlaştırılmasıyla konut satışları dibi bulurken, daire yatırım aracı olmaktan çıktı. Özellikle Marmara'da yaşanan peş peşe depremler İstanbul, Bursa, Yalova'da yaşayanları korkuttu. Kentsel dönüşüme hız verilmesi gerektiğini söyleyen emlak uzmanları konutun yerini alacak yeni trendi açıkladı.

KONUT SATIŞLARI AZALDI

Konutlara yüzde 25 zam sınırının getirilmesinin etkili olduğunu söyleyen Emlak Uzmanı Özkan Aydemir, dairelerin yatırım aracı olmaktan çıktığını söyledi. Yeni imar bölgelerinin mutlaka açılması gerektiğini söyleyen Aydemir, kentsel dönüşüm çalışmalarına da hız verilmesi gerektiğini belirtti. Yapılan binaların yüzde 55'nin deprem öncesi yapıldığını vurgulayan Aydemir, konut satışlarının düşüştüğüne dikkat çekti.

Aydemir, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye genelinde Kasım ayı sonu itibariyle yıllık 93 bin konutun satıldı. Bunların 5 bin 200’e yakını ise ipotek olarak satılan konutlar. Yani tüm satışların yüzde 5,5’lik kısmı konut kredisi ile satılmış. Bursa geneline geldiğimiz zaman da Kasım ayı 3 bin 449 adet konut satışı gerçekleşmiştir. 11 aylık satışlara baktığımızda son 9 yılın en düşük konut satışının gerçekleştiği yıl oldu. Bursa’daki binaların yüzde 55’i deprem öncesi binalar, yani 2000 yılı öncesi yapılan binalar. Bursa’da resmî verilere göre 965 bin tane bina var. Bunların yüzde 55’i deprem öncesi ve kentsel dönüşüme girmesi gereken binalardır. Bu sebeple gayrimenkul sektöründe fiyatlarda bir düşme olacağını öngörmüyoruz. Tabi fiyatların bir basamak da olsa köpüğünün alınarak satılabilir piyasa rakamlarına geri gelme ihtimali yüksek."

PEŞ PEŞE DEPREMLER TEDİRGİN ETTİ

Son 1 ayda Marmara Bölgesi'nde yaşanan peş peşe depremlerin İstanbul, Bursa, Yalova başta olmak üzere insanları tedirgin ettiğini belirten Aydemir, Büyük Marmara Depremi beklentisinin evlerin dayanıklığı konusunda şüpheleri artırdığını söyledi. Kentsel dönüşüme dikkat çeken Aydemir, "Yaşanan küçük depremlerin zamanın daraldığının bir göstergesi olduğunu ve biran önce herkes elinden geleni yaparak dönüşümün önünü açmak zorunda olduğunu belirten Aydemir, "Artık vatandaşın veya kamunun ne dediğine bakmadan biran önce bütün insanlarımızı sağlıklı yapılara kavuşturmak zorundayız. Bursa’da yeni imarlı bölgelerin açılmaması da, hali hazırdaki arsaların ve bölgelerdeki fiyatların yukarı çıkmasına sebep oldu. Yeni imar bölgelerinin açılmamasından dolayı arsa maliyeti inşaat maliyetinin önüne geçmiş durumdadır. Yeni imar bölgelerinin mutlaka açılması ve kentsel dönüşüm de Bursa’da hızlandırılması gerekiyor. Gayrimenkulde enflasyonun yüzde 70’lerde olduğu bir yerde de vadeli olarak güvenebilecek inşaat firmaları olduğu taktirde, vadeli de olsa ben konut almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü Türk lirası ile borçlanmak bir yıl sonrası için çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Buradaki en önemli kriterlerden birisi gayrimenkulu aldıkları firmanın güçlü olup olmadığı ve müteahhit firmanın finans durumudur" dedi.

KONUTLAR GELİR ARACI OLMAKTAN ÇIKTI İŞTE YENİ TREND

Birer yıl arayla konutlara uygulanan yüzde 25 kira artış sınırlaması ile birlikte dairelerin yatırım aracı olmaktan çıktığını hatırlatan Aydemir, "Daire almaktan vazgeçen müşterilerin yüzde 80’i arsa, arazi ve işyerlerine kaydı. Zaten istatistiklere baktığımızda 10 yıllık süreçte konut satışlarının çok çok önünde arsa, arazi ve işyeri satışları görmeye başladık. Bunun sebebi de konutları alıp kira kazancı göremediğinden gayrimenkul yatırımcısı arsa, arazi ve işyerine yöneldi. 2020 yılında Nilüfer ilçesinde 250 bin bandında 1+1 daireler varken, şu anda buradaki en düşük dairenin 2 milyon gibi bir fiyata yükselmesi gibi bir gerçeklik var. Daire fiyatlarının 1+1 dairelerde dahi 2 milyon bandına çıkması ve konut kredilerinin kapalı olması, alım gücünü zorlaştırmış durumdadır" şeklinde konuştu.