MEGMT HİSSE KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU? MGMT Mega Metal halka arz kaç lot verir?

5 Aralık 2023 12:10 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 12:28

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

MGMT hisse katılım endeksine uygun mu?, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Üretim yeri Kayseri’de bulunan Mega Metal, 45.000 metrekarelik kapalı alan olmak üzere toplam 75.000 metrekarelik bir tesiste yer almakta. MGMT hisse katılım endeksine uygun mu? Mega Metal halka arz ne zaman borsada işlenecek?

MGMT HİSSE KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Mega Metal hakla arzında yer almak isteyen vatandaşlar, Mega Metal için yayınlanan izahnamenin borsa görüşü bölümünde katılım endeksine dair bir bilgi olup olmadığını araştırıyor. Mega Metal tarafından yapılan açıklamada bu konuya dair bilgi verilmemiştir. Halka arzın katılım endeksine uygun olup olmadığı "katılım endeksi kriterleri"ne göre değerlendirilmelidir. Bu kapsamda Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. katılım endeksine uygun bir halka arz olmadığı görülmekte.

MEGA METAL KAÇ LOT VERİR?

2023 senesinde gerçekleşecek son halka arzlar arasında yer alacak olan MGMT MEGA METAL hisse, 53 milyon lot dağıtacak. Toplamda 1,7 milyar TL büyüklüğünde halka arza sahip olması bekleniyor. Talep toplama işleminin tamamlanmasının ardından borsada MEGMT hisse koduyla işlem görecek.

Bireysel yatırımcıların katılım sayısına göre olası dağıtım tablosu şu şekilde:

2 milyon katılımcı: 24 lot (680 TL)

2,5 milyon katılımcı: 20 lot (566 TL)

3 milyon katılımcı: 16 lot (453 TL)

3,2 milyon katılımcı: 15 lot (425 TL)

3,5 milyon katılımcı: 14 lot (396 TL)

4 milyon katılımcı: 12 lot (340 TL)

MEGA METAL TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

SPK tarafından halka arzına onay verilen firmanın talep toplama tarihleri belli oldu. Açıklanan takvime göre Mega Metal halka arzı için talep toplama 7 Aralık’ta başlayacak. Talep toplama işlemleri 7-8 Aralık tarihlerinde yapılacak.