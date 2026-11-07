Memur emekliliğinde takvim! Kim, ne zaman ve hangi koşullarda emekli olacak?

Kamu görevlilerinin emeklilik süreci, sigorta başlangıç tarihi ve çalışma koşullarına göre farklılık gösteriyor. 4/c kapsamında görev yapan memurların emeklilik hakkı kazanabilmesi için gereken yaş, hizmet süresi ve prim şartlarını; başvuru aşamalarını ve merak edilen tüm ayrıntıları bu rehberde bir araya getirdik.

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, bugünkü köşe yazısında konuya dair önemli bilgiler verdi.