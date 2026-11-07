Memur emekliliğinde takvim! Kim, ne zaman ve hangi koşullarda emekli olacak?
Kamu görevlilerinin emeklilik süreci, sigorta başlangıç tarihi ve çalışma koşullarına göre farklılık gösteriyor. 4/c kapsamında görev yapan memurların emeklilik hakkı kazanabilmesi için gereken yaş, hizmet süresi ve prim şartlarını; başvuru aşamalarını ve merak edilen tüm ayrıntıları bu rehberde bir araya getirdik.
Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, bugünkü köşe yazısında konuya dair önemli bilgiler verdi.
İşte Karakaş'ın yazısı:
DÖNEMLERE GÖRE EMEKLİLİK ŞARTLARI
Kamu görevlileri açısından hizmete başlanan tarih, emeklilik rotasını çizen en temel pusuladır.
08.09.1999 Tarihinden Önce Görevde Olanlar (EYT’liler)
- Yaş Şartı Kaldırıldı: EYT düzenlemesi (7438 sayılı Kanun) ile, bu gruptakiler için yaş şartı aranmaksızın emeklilik yolu açılmıştır.
- Hizmet Yılı: İstekle emeklilikte kadınlar için 20, erkekler için 25 fiilî hizmet yılı şarttır.
- Resen Emeklilik: Kurumca re'sen sevk edilenlerde ise 25 yıl hizmet yeterlidir.
08.09.1999 ile 30.04.2008 Arasında Başlayanlar (Kademe Bekleyenler)
- Standart Şartlar: Kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurmalı ve 25 yıl (9000 prim günü) hizmet süresini tamamlamalıdır.
- Alternatif Yol: 15 yıl fiilî hizmet ve 61 yaşını dolduranlar da bu haktan yararlanabilir.
30.04.2008 Sonrasında Sigortalı Olanlar
- 01.01.2036’ya Kadar: Kadın 58, erkek 60 yaş; 9000 gün prim şartı aranır.
- Kademeli Geçiş: 9000 günün dolduğu tarihe göre yaş hadleri kademeli olarak yükselir ve 2048'den itibaren her iki cinsiyet için 65 yaşta eşitlenir.
Tablo 1: 9000 Prim Gününü Tamamlayanlar İçin Kademeli Yaş Sınırları
|İlgili Kanun
|4(c) Sigortalıları İçin 9000 Günün Oluştuğu Tarih
|Tahsis Talep Yaşı (Kadın)
|Tahsis Talep Yaşı (Erkek)
|Prim Ödeme Gün Sayısı
|5510
|01.05.2008 - 31.12.2035
|58
|60
|9000
|5510
|01.01.2036 - 31.12.2037
|59
|61
|9000
|5510
|01.01.2038 - 31.12.2039
|60
|62
|9000
|5510
|01.01.2040 - 31.12.2041
|61
|63
|9000
|5510
|01.01.2042 - 31.12.2043
|62
|64
|9000
|5510
|01.01.2044 - 31.12.2045
|63
|65
|9000
|5510
|01.01.2046 - 31.12.2047
|64
|65
|9000
|5510
|01.01.2048 ve Sonrası
|65
|65
|9000
KISMİ EMEKLİLİK
9000 gün şartını tamamlayamayacaklar için 5400 prim günü ve kademeli yaş eklemesiyle (en fazla 65 yaş) emeklilik imkânı mevcuttur.
Tablo 2: 5400 Prim Gününü Tamamlayanlar İçin Kademeli Yaş Sınırları
|İlgili Kanun
|4(c) Sigortalıları İçin 5400 Günün Oluştuğu Tarih
|Tahsis Talep Yaşı (Kadın)
|Tahsis Talep Yaşı (Erkek)
|Prim Ödeme Gün Sayısı
|5510
|01.05.2008 - 31.12.2035
|61
|63
|5400
|5510
|01.01.2036 - 31.12.2037
|62
|64
|5400
|5510
|01.01.2038 - 31.12.2039
|63
|65
|5400
|5510
|01.01.2040 - 31.12.2041
|64
|65
|5400
|5510
|01.01.2042 - 31.12.2043
|65
|65
|5400
|5510
|01.01.2044 - 31.12.2045
|65
|65
|5400
|5510
|01.01.2046 - 31.12.2047
|65
|65
|5400
|5510
|01.01.2048 ve Sonrası
|65
|65
|5400
YAŞ HADDİ VE BAŞVURU ESASLARI
- Genel Yaş Haddi: Görev ünvanlarına göre belirlenen yaş sınırları haricinde, genel yaş haddi 65 yaş olarak uygulanır. Özel kanun hükümleri (akademik, askerî vb.) kendi içinde saklıdır. En az 15 yıl hizmeti olanlar yaş haddiyle emekli olabilir.
- Ne Zaman Emekli Olunur?: Güncel sorgulama e-Devlet Ne Zaman Emekli Olabilirim adresinden yapılabilir.
- Başvuru Mercii: Görevde olanlar son kurumuna; görev süresi bitenler ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına bizzat, vekille veya e-Devlet Kapısı üzerinden başvurabilir.
- Gerekli Evrak: Matbu Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi
- SGK Bilgilendirmesi: İşlemler tamamlandığında SMS ve yazı ile bilgi verilir; detaylar e-Devlet’ten takip edilir.
HASILIKELAM: Emeklilik için vaktinde yapılan hazırlık ve planlama, emeklilik menziline selametle varmanın anahtarıdır.