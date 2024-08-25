Merkez Bankası faiz indirimine ne zaman başlayacak? İş Bankası Genel Müdürü tarih verdi

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı merak edilirken, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan konuya dair dikkat çeken bir açıklama geldi. 2024 ve 2025 yıl sonu faiz tahminlerini paylaşan Aran, ilk faiz indirimi için tarih verdi.

Merkez Bankası ağustos ayında faizi yüzde 50'de sabit bıraktı. Böylece 5 aydır üst üste faizlerde bir değişiklik yapılmadı. Bu gelişme sonrası faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağı merak edilirken, konuya dair dikkat çeken bir açıklama geldi.

YIL SONU FAİZ TAHMİNİ

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2024 ve 2025 sonu faiz tahminlerini açıkladı. Yıl sonu faiz tahmini yüzde 45 olan Aran, ilk faiz indirimi için de tarih verdi.

EKİMDE FAİZ İNDİRİMİ OLUR MU?

Sıkılaşmada henüz kredilerin büyümesindeki sınırın gevşemesini beklemediklerini, bankaların bu süreci yönetebileceğini belirten Hakan Aran, "Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısında Merkez Bankasının bir aksiyon almayacağını, sadece sözlü ve yazılı yönlendirmeyle izleyen dönemde faiz indirimlerine başlayabileceğinin sinyalini vereceğini sanıyorum." dedi.

İLK FAİZ İNDİRİMİ KASIMDA BEKLENİYOR

Aran sözlerini şöyle sürdürdü: "Yıllık enflasyonun ve enflasyon eğiliminin politika faizi seviyesinin altında kalıcı olarak şekilleneceğinin net olarak görülmesiyle birlikte kasım ayından itibaren 250 baz puan seviyesinde faiz indirimleri için fırsat oluşacağı ve bu yılın sonunda politika faizinin yüzde 45'e, önümüzdeki yılın sonunda da yüzde 25'e indirilebileceği kanaatindeyim.

Bu, Türkiye'de enflasyonun kontrol altına alınması, sistemin işleyişi ve reel sektör üzerindeki yükün hafiflemesi gibi unsurlarla birleştiğinde 2026 yılına umutla bakmamızı sağlar. Enflasyonun da 2025 sonunda yüzde 20 civarına düşebileceğini öngörüyoruz. Bu, bizim için pek çok dengenin sağlanması açısından önemli. Bu yolculuk, Orta Vadeli Program (OVP) ve maliye politikasıyla destekleniyor. Türkiye'nin de sanırım bunu başarmaktan başka çaresi yok."